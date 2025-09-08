Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Rejtélyes eltűnés Bécsben: nyoma veszett egy 43 éves magyar férfinak

eltűnés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 18:35
bécsmagyar férfirendőrség
Balogh Róbert szeptember 5-én tűnt el az osztrák fővárosban. Az eltűnés óta családja kétségbeesetten keresi, de sem az osztrák, sem a magyar rendőrség nem talált még a nyomára.

Nagy erőkkel keresik az osztrák és a magyar hatóságok is Balogh Róbertet, azt a 43 éves magyar férfit, aki még szeptember 5-én tűnt el Bécsben. A családja teljesen kétségbeesett, hozzátartozói lapunknak is megerősítették, hogy továbbra sincs fejlemény az eltűnés ügyében.

Rejtélyes eltűnés: Bécsben látták utoljára Balogh Róbertet! Fotó: Facebook

Eltűnés: Balogh Róbertet keresik a rendőrök!

Rejtélyes körülmények között tűnt el Bécsben a magyar férfi, akit a családja kétségbeesetten keres.

Segítséget szeretnék kérni, eltűnt édesapámról lenne szó, aki szeptember 5-én tűnt el

 – írta lánya közösségi oldalán. Róbert gyermeke emellett több más posztot is megosztott az eltűnésről a közösségi médiában. 

Róbert eltűnését bátyja, akit a férfi munkahelye értesített az eltűnésről, jelezte az osztrák rendőröknek, akik a magyar kollégáikkal együtt keresik őt. Utoljára a bécsi Gredlerstrasse környékén látták. A család a lapunk megkeresésére elmondta, hogy még nincs még semmi fejlemény Róbert eltűnésének ügyében.  

A rendőrkapitányságot is hívtuk, de egyelőre semmi információ. Természetesen már az eltűnésekor bejelentettük az osztrák rendőrségen is, de továbbra sincs hír.

 – nyilatkozták megkeresésünkre.

Az eltűnt férfi körülbelüli személyleírása: 

Magasság: 170 cm 

Életkor: 43 év 

Testalkat: izmosabb 

Arcszőrzet: szakáll, körbajusz 

Bőrszín: világosbarna

A hozzátartozók a bécsi magyaroknak létrehozott közösségi csoportokban is közzétették a felhívást, bízva abban, hogy valaki majd információt tud szolgáltatni az eltűnés kapcsán. Balogh Róbert adatlapja a magyar rendőrség hivatalos, eltűnt személyeket kereső oldalán is szerepel. 

A család azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Balogh Róbert hollétéről, az azonnal jelezze a rendőrségnek. 

 

