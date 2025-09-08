Rejtélyes eltűnés Bécsben: nyoma veszett egy 43 éves magyar férfinak

Nagy erőkkel keresik az osztrák és a magyar hatóságok is Balogh Róbertet, azt a 43 éves magyar férfit, aki még szeptember 5-én tűnt el Bécsben. A családja teljesen kétségbeesett, hozzátartozói lapunknak is megerősítették, hogy továbbra sincs fejlemény az eltűnés ügyében.

Rejtélyes eltűnés: Bécsben látták utoljára Balogh Róbertet! Fotó: Facebook

Eltűnés: Balogh Róbertet keresik a rendőrök!

Rejtélyes körülmények között tűnt el Bécsben a magyar férfi, akit a családja kétségbeesetten keres.

Segítséget szeretnék kérni, eltűnt édesapámról lenne szó, aki szeptember 5-én tűnt el

– írta lánya közösségi oldalán. Róbert gyermeke emellett több más posztot is megosztott az eltűnésről a közösségi médiában.

Róbert eltűnését bátyja, akit a férfi munkahelye értesített az eltűnésről, jelezte az osztrák rendőröknek, akik a magyar kollégáikkal együtt keresik őt. Utoljára a bécsi Gredlerstrasse környékén látták. A család a lapunk megkeresésére elmondta, hogy még nincs még semmi fejlemény Róbert eltűnésének ügyében.

A rendőrkapitányságot is hívtuk, de egyelőre semmi információ. Természetesen már az eltűnésekor bejelentettük az osztrák rendőrségen is, de továbbra sincs hír.

– nyilatkozták megkeresésünkre.

Az eltűnt férfi körülbelüli személyleírása: Magasság: 170 cm Életkor: 43 év Testalkat: izmosabb Arcszőrzet: szakáll, körbajusz Bőrszín: világosbarna

A hozzátartozók a bécsi magyaroknak létrehozott közösségi csoportokban is közzétették a felhívást, bízva abban, hogy valaki majd információt tud szolgáltatni az eltűnés kapcsán. Balogh Róbert adatlapja a magyar rendőrség hivatalos, eltűnt személyeket kereső oldalán is szerepel.