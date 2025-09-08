Rejtélyes eltűnés Bécsben: nyoma veszett egy 43 éves magyar férfinak

Nagy erőkkel keresik az osztrák és a magyar hatóságok is Balogh Róbertet, azt a 43 éves magyar férfit, aki még szeptember 5-én tűnt el Bécsben. A családja teljesen kétségbeesett, hozzátartozói lapunknak is megerősítették, hogy továbbra sincs fejlemény az eltűnés ügyében.
Rejtélyes körülmények között tűnt el Bécsben a magyar férfi, akit a családja kétségbeesetten keres.
Segítséget szeretnék kérni, eltűnt édesapámról lenne szó, aki szeptember 5-én tűnt el
– írta lánya közösségi oldalán. Róbert gyermeke emellett több más posztot is megosztott az eltűnésről a közösségi médiában.
Róbert eltűnését bátyja, akit a férfi munkahelye értesített az eltűnésről, jelezte az osztrák rendőröknek, akik a magyar kollégáikkal együtt keresik őt. Utoljára a bécsi Gredlerstrasse környékén látták. A család a lapunk megkeresésére elmondta, hogy még nincs még semmi fejlemény Róbert eltűnésének ügyében.
A rendőrkapitányságot is hívtuk, de egyelőre semmi információ. Természetesen már az eltűnésekor bejelentettük az osztrák rendőrségen is, de továbbra sincs hír.
– nyilatkozták megkeresésünkre.
Az eltűnt férfi körülbelüli személyleírása:
Magasság: 170 cm
Életkor: 43 év
Testalkat: izmosabb
Arcszőrzet: szakáll, körbajusz
Bőrszín: világosbarna
A hozzátartozók a bécsi magyaroknak létrehozott közösségi csoportokban is közzétették a felhívást, bízva abban, hogy valaki majd információt tud szolgáltatni az eltűnés kapcsán. Balogh Róbert adatlapja a magyar rendőrség hivatalos, eltűnt személyeket kereső oldalán is szerepel.
A család azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Balogh Róbert hollétéről, az azonnal jelezze a rendőrségnek.
