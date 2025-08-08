Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

László névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Riasztották a mentőhelikoptert, brutális helyzetbe került egy pár

kutya
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 06:20
hegyimentőkszakadék
A pár a kutyájával túrázott, amikor drámai esemény történt.
Bors
A szerző cikkei

Helikopterrel mentettek ki egy szakadékból egy túrázó német párt és kutyájukat az osztrák Alpokban - közölte az osztrák rendőrség. A baleset Vorarlberg tartományban történt, a Widderstein hegy térségében, ahol a pár a kutyájával túrázott. Egy másik turistacsoport kutyája nekiugrott a fiatal Golden Retrievernek, amely félelmében elszaladt, egy nagyjából 40 méter mély, meredek falú szakadékba zuhant, és súlyosan megsérült.

Gazdái kerülőúton eljutottak hozzá, de már nem tudtak visszajutni a túraösvényre. Végül a hegyimentők mentették ki őket. Egy állatorvosi klinikán a kutyát medencecsonttörés, agyrázkódás és mellkasi sérülés miatt kellett ellátni - ismertette a rendőrség, írja az MTI.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu