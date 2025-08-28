Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Pályázati ígéretekkel csalt ki közel 150 milliót egy székesfehérvári nő

csalás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 15:50
rendőrségletartóztatás
Évekig hitette el ügyfeleivel egy nő, hogy uniós támogatásokhoz juttatja őket, miközben csak a pénzüket vitte el. A székesfehérvári nőt végül elfogták otthonában.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság és a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói augusztus 27-én hajnalban Székesfehérváron fogták el azt az 56 éves nőt, aki a gyanú szerint közel három év alatt 13 embert tévesztett meg, és mintegy 150 millió forintot csalt ki tőlük.

A rendőrség csalás miatt hallgatta ki a nőt.
A rendőrség csalás miatt hallgatta ki a nőt. (Képünk illusztráció)

A nő uniós pályázatok intézését ígérte, és „regisztrációs díj”, valamint „fordítási díj” címén kért pénzt áldozataitól. A bizalom megszerzése érdekében azt állította, hogy egy ismert magyar bank vezetőjének nevelt lánya, ezzel azt a látszatot keltve, hogy garantálni tudja a támogatások sikerét. Az összegeket többnyire készpénzben, alkalmanként banki átutalással vette át, de ígéreteit sosem teljesítette.

Az elfogáskor a nyomozók több mint 15 millió forintot, iratokat és elektronikai eszközöket foglaltak le. A nőt csalás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - írták a Rendőrség oldalán.

 

