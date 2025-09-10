Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Megbénult a forgalom: hatalmas baleset történt az M7-es autópályán

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 13:43
baleset az m7-esenautópálya
A baleset miatt torlódásra lehet számítani.

Szerda délután komoly fennakadást okozott egy közlekedési baleset az M7-es autópályán. A forgalmat a rendőrség teljes egészében letereli Tárnoknál a Balaton irányába vezető oldalon.

m7-es
Baleset történt az M7-esen / Fotó: unsplash.com

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az ütközés szeptember 10-én, 12 óra 30 perc körül történt, az autópálya 27-es kilométerszelvényénél. A helyszínelés idejére a rendőrség teljes útlezárást rendelt el.

A forgalmat jelenleg Tárnoknál terelik le az autópályáról, így az érintett szakaszon jelentős torlódás alakult ki. A sofőröknek hosszabb menetidőre és a környékbeli utak leterheltségére kell számítaniuk. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy fokozott figyelemmel, türelemmel és körültekintéssel közlekedjenek, valamint lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt.

Az autópálya ezen szakaszán a helyszínelés és a műszaki mentés várhatóan több órát is igénybe vehet, így a közlekedőknek érdemes folyamatosan figyelniük a forgalmi híreket - írja a Police.hu.

 

