Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Hunor, Nikolett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívükhöz kaptak a rajongók: összeesett, majd elhunyt a népszerű sztár

mellkasi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 12:15
sztárinfluenszerfájdalomhalál
Élő adásban történt meg a baj.
Bors
A szerző cikkei

Élő közvetítés során kezdett el mellkasi fájdalmakra panaszkodni egy népszerű, dél-koreai influenszer, majd nem sokkal később elhunyt. Na Dong-hyunt, akit az 1,46 millió fős követőtábora Buzzbean11 néven ismert, az otthonában találták meg holtan.

eltűnt csecsemő gyerekgyilkos gyász, gyertya, pexels
Összesett, majd nem sokkal később elhunyt a népszerű sztár / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A 46 éves influenszer a hírek szerint szívproblémával küzdött. A boncolás eredményeit egyelőre még nem hozták nyilvánosságra, miután szombat reggel rátaláltak az otthonában, Szöulban, Dél-Koreában. A rendőrséget azután riasztották, miután Na Dong-hyun nem jelent meg egy találkozón, és nem reagált a hívásokra sem. A helyi média beszámolója szerint a rendőrök nem találtak szabálytalanságra utaló jeleket. A rendőrség szóvivője elmondta, nem volt nyoma gyilkosságnak, vagy más bűnözői beavatkozásnak - írja a Mirror. 

Az influenszer temetésére vasárnap került sor a Konkuk Egyetem Orvosi Központjának ravatalozójában. Na Dong-hyun 1.6 milliárd megtekintést ért el a YouTube-csatornáján, és leginkább a videójátékokról készült tartalmairól vált ismertté: a halála a rajongókat mélységesen lesújtotta.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu