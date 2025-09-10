Szívükhöz kaptak a rajongók: összeesett, majd elhunyt a népszerű sztár

Élő közvetítés során kezdett el mellkasi fájdalmakra panaszkodni egy népszerű, dél-koreai influenszer, majd nem sokkal később elhunyt. Na Dong-hyunt, akit az 1,46 millió fős követőtábora Buzzbean11 néven ismert, az otthonában találták meg holtan.

Összesett, majd nem sokkal később elhunyt a népszerű sztár / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A 46 éves influenszer a hírek szerint szívproblémával küzdött. A boncolás eredményeit egyelőre még nem hozták nyilvánosságra, miután szombat reggel rátaláltak az otthonában, Szöulban, Dél-Koreában. A rendőrséget azután riasztották, miután Na Dong-hyun nem jelent meg egy találkozón, és nem reagált a hívásokra sem. A helyi média beszámolója szerint a rendőrök nem találtak szabálytalanságra utaló jeleket. A rendőrség szóvivője elmondta, nem volt nyoma gyilkosságnak, vagy más bűnözői beavatkozásnak - írja a Mirror.

Top South Korean YouTuber is found dead days after marathon broadcast where he complained of sleep deprivation https://t.co/ti2ANqQqNO — Daily Mail (@DailyMail) September 9, 2025