Kényszerleszállást hajtott végre Donald Trump helikoptere - Videó!

Donald Trump amerikai elnök helikoptere kényszerleszállást hajtott végre csütörtökön az Egyesült Királyságban, miközben feleségével, Melaniával együtt tartottak Stansted repülőterére. A Marine One néven ismert elnöki helikopter hidraulikai problémát észlelt, ezért „az óvatosság kedvéért a pilóták a Luton repülőtéren szálltak le – írja a Daily Mail.

A fedélzeten utazó Donald Trump és felesége sértetlenül megúszták az ijesztő incidenst. Fotó: AFP

A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt közölte:

Egy kisebb hidraulikai probléma miatt, és az óvatosság jegyében a pilóták egy helyi repülőtéren landoltak Stansted előtt. Az elnök és a first lady biztonságban átszálltak a kísérő helikopterre

A pár később az Air Force One fedélzetén folytatta útját vissza Washingtonba, mindössze húszperces késéssel.

A kényszerleszállás idején a helyszínen fegyveres rendőrök és több mentőjármű jelent meg, miközben fotók tanúsága szerint mindkét elnöki helikopter, a Marine One és a Marine Two is a kifutópálya mellett állt. Az incidens a két napos állami látogatás végén történt, amelyet pompás fogadások kísértek, köztük egy fényűző vacsora a windsori kastélyban.

Donald Trump angliai látogatása nem volt feszültségektől mentes

Trump a látogatás során találkozott III. Károly királlyal és Sir Keir Starmer brit miniszterelnökkel is. A Chequers-ben tartott közös sajtótájékoztatón a migrációs válságról és több vitás kérdésről beszéltek. Trump keményen fogalmazott:

A ti helyzetetek nagyon hasonló. Emberek érkeznek be, és azt mondtam a miniszterelnöknek, hogy én megállítanám. Mindegy, ha a hadsereget kell bevetni, mindegy, milyen eszközt használtok. Ez belülről rombolja szét az országokat

Az amerikai elnök saját intézkedéseire hivatkozott, amelyekkel szerinte „a bűnözők, gengszterek és elmebetegek” illegális beáramlását sikerült megállítani, többeket „pokoli börtönökbe” deportálva El Salvadorba.

A kétnapos látogatás végén Trump és felesége biztonságban hagyta el az országot, de a kényszerleszállás és az éles kijelentések gondoskodtak arról, hogy az esemény ne csak a protokollról és a pompáról maradjon emlékezetes.