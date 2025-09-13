Charlie Kirk felesége zokogva omlott férje koporsójára: "szeretlek, szeretlek, szeretlek"

Charlie Kirk özvegye gyengéd képek sorozatát osztotta meg, miközben férje koporsója mellett sírva vett végső, bensőséges búcsút a meggyilkolt konzervatív aktivistától.

Charlie Kirk gyászoló özvegye, Erika sírva borult a koporsóra

Erika Kirk látható a mélyen személyes felvételen, amint gyengéden simogatja férje kezét, aki sötét öltönyben, piros nyakkendővel nyugszik a lakkozott fakoporsóban. „Ó, szeretlek. Szeretlek. Szeretlek. Szeretlek. Isten áldjon” – suttogja elfojtott zokogás közben, elcsukló hangon, miközben a férfi teste felett sír.

Sírása hangja betölti a szobát, miközben remegő ujjai elidőznek az élettelen kezén, egy utolsó áhítatos mozdulatban, amelyet 3,3 millió követője szeme láttára örökített meg.

Egy másik képen háttal a kamerának látható, hosszú szőke haja a vállára hullik, ahogy a gyásztól összeesve fekszik férje koporsóján.

Bár Charlie Kirk arca nem látható a képeken, a teste tisztán látható, összetéveszthetetlen alakja a koporsóban fekszik.

A nyers és kísérteties pillanatok mindössze néhány órával azután történtek, hogy Erika nyilvános beszédet mondott elhunyt férje stúdiójából, megfogadva, hogy folytatja küldetését, és „soha nem hagyja meghalni az örökségét”. Erika megígérte, hogy folytatja a férje által indított politikai mozgalmat és üzent férje gyilkosainak is.

Fogalmatok sincs, milyen tüzet gyújtottatok ebben a feleségben, ennek az özvegynek a sírása harci kiáltásként fog visszhangozni az egész világon

– mondta Erika Kirk, a gyilkosság óta tett első nyilvános nyilatkozatában.

Ha eddig is azt gondoltátok, hogy a férjem küldetése hatalmas volt, akkor fogalmatok sincs, mit szabadítottatok el az egész országban és a világon.

Egy érzelmes beszéd során, melyben többször is szünetet kellett tartania, hogy levegőt vegyen és letörölje a könnyeit, felszólította Kirk követőit, hogy csatlakozzanak egy egyházhoz, mielőtt fogadalmat tennének elhunyt férjének.

„Charlie, megígérem, hogy soha nem hagyom, hogy az örökséged meghaljon, kicsim” – mondta. „Megígérem, hogy a Turning Point USA-t a legnagyobb dologgá teszem, amit ez a nemzet valaha látott.”