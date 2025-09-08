Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Tragédia: 11 ember eltűnt, köztük egy csecsemő is egy víziló támadásban!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 10:53 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 10:54
Hihetetlen gyorsasággal történt minden.
Amy Mans
A szerző cikkei

Brutális víziló támadás történt Elefántcsontparton. Egy békésnek tűnő folyó néhány pillanat alatt vált egy szörnyű katasztrófa színhelyévé. A Buyo városánál található Sassandra folyón egy víziló hirtelen rátámadt egy csónakra, amelyen 14 ember utazott. A támadás következtében a hajó felborult, és az utasok a vízbe estek.

alt=Brutális víziló támadásban tűnt el néhány látogató és egy csecsemő is
Brutális víziló támadásban tűnt el néhány látogató és egy csecsemő is / Fotó: Laufer László / Dunántúli Napló

A víziló váratlanul támadt

A tragédia után mindössze három embert sikerült kimenteni, tizenegyet azonban, köztük nőket, gyerekeket és egy csecsemőt, továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A hatóságok közleménye szerint a víziló váratlanul rohant neki a zsúfolt csónaknak, amely azonnal felborult.

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy 11 ember tűnt el, köztük gyerekek és egy újszülött is

- nyilatkozta Myss Belmonde Dogo szolidaritási miniszter.

A mentőalakulatok azonnal megkezdték a keresést, ám eddig nem találták meg az eltűnteket. A túlélők elmondása szerint minden hihetetlen gyorsasággal történt, ezért alig bírtak elmenekülni.

A tragédia ismét rámutat arra, hogy Afrika egyik legveszélyesebb állata nem az oroszlán, hanem a víziló. - írja az Origo. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
