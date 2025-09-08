Tragédia: 11 ember eltűnt, köztük egy csecsemő is egy víziló támadásban!

Brutális víziló támadás történt Elefántcsontparton. Egy békésnek tűnő folyó néhány pillanat alatt vált egy szörnyű katasztrófa színhelyévé. A Buyo városánál található Sassandra folyón egy víziló hirtelen rátámadt egy csónakra, amelyen 14 ember utazott. A támadás következtében a hajó felborult, és az utasok a vízbe estek.

A víziló váratlanul támadt

A tragédia után mindössze három embert sikerült kimenteni, tizenegyet azonban, köztük nőket, gyerekeket és egy csecsemőt, továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A hatóságok közleménye szerint a víziló váratlanul rohant neki a zsúfolt csónaknak, amely azonnal felborult.

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy 11 ember tűnt el, köztük gyerekek és egy újszülött is

- nyilatkozta Myss Belmonde Dogo szolidaritási miniszter.

A mentőalakulatok azonnal megkezdték a keresést, ám eddig nem találták meg az eltűnteket. A túlélők elmondása szerint minden hihetetlen gyorsasággal történt, ezért alig bírtak elmenekülni.

A tragédia ismét rámutat arra, hogy Afrika egyik legveszélyesebb állata nem az oroszlán, hanem a víziló. - írja az Origo.