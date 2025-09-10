Ez az új trükk: ne dőlj be a csalók legújabb hirdetésének!

Újabb hét, újabb trükk: a csalók tárháza kifogyhatatlan, ha pénzlenyúlásról van szó. A közösségi médiában és hamis webáruházakban a Deichmann nevével visszaélve hirdetnek olyan nyereményjátékokat és kedvezményakciókat, amelyek nem valódiak. Készpénzt, utalványokat és nyereményautót ígérnek megosztásért cserébe – írták a Deichmann hivatalos közösségi oldalán a beol.hu szerint.

Fotó: fizkes

A vállalat arra figyelmeztetett, hogy ne dőljenek be ezeknek a hirdetéseknek, mivel minden Deichmann akciót és nyereményjátékot kizárólag a kék pipával jelölt, hivatalos Facebook- és Instagram-oldalaikon, valamint a cég weboldalán lehet megtalálni. Arra kérik a felhasználókat, hogy legyenek körültekintőek, és ha hamis oldallal találkoznak, azt jelentsék.

A Deichmann esete nem egyedi: a Magyar Telekom nevével is egyre gyakrabban élnek vissza csalók. Az elkövetők az ügyfelek személyes és bankkártya-adatait próbálják megszerezni, majd azokat felhasználni. Emiatt különösen fontos, hogy mindenki fokozott óvatossággal kezelje az interneten felbukkanó ajánlatokat és megosztásért cserébe ígért nyereményeket.