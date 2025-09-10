Saját barátainak utalná ki a lakásokat egy józsefvárosi képviselőjelölt

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 15:27
Pikó AndrásékOláh József
Különös ígéretet tett Oláh József.

Célegyenesben van az időközi választás Józsefvárosban. Miközben Kozma Lajos fideszes képviselőjelölt Budapest tisztaságáért küzd, Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő folyamatosan hívja fel a figyelmet a kerületi vezetés mismásolásaira, Pikó András polgármester riogatja és egy sosem megvalósuló bérlakás programmal hitegeti a lakosokat. Mindeközben egy magát függetlennek valló jelölt, a kerület egyik lakosaként bemutatkozó Oláh József kilátásba helyezte, hogy a Diószegi Sámuel utca 18. megüresedett, elfalazott és elbirtoklásra váró lakásaiba saját barátait költözteti, szúrta ki a Metropol a Hír8 Extra beszámolóját.

Józsefváros függetlennek vélt képviselője közeli kapcsolatban lehet Pikó András polgármesterrel. Fotó: Oláh József Facebook oldala

Józsefvárosban komoly változásokat hozhat a szeptember 21-i időközi választás. Kozma Lajos a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje visszahozná  rendpártiságot, felszámolná a drogproblémát és megoldásokat keresne a lakhatási problémákra. A jelöltek között van Oláh József is, aki egészen sajátos elképzeléssel állt a követői elé.

A képviselőjelölt a Facebook-oldalán közzétett videójában alapos terepszemlét végez a Diószegi Utca 18-ban, ahol bemutatja, milyen állapotban vannak a nemrég kiköltöztetett lakások. Úgy tűnik, a Józsefváros lakosaként bemutatkozó Oláh József nem tudja, hogy a Diószegi utcában a romos házakat, köztük a 18-as szám alatt lévő lakásokat is, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fogja birtokba venni. 

Megválasztásom napjától megígérem minden kedves lakosnak, hogy ezek a lakások nem lesznek üresek, mert én ezt nem fogom engedni és nem fogom hagyni. Rengeteg gyerekkori barátom, ismerőseim, kollégáim ezzel küszködnek a mindennapok élhetőségével, hogy albérletet kell fizetni, miközben látható, hogy rengeteg üres lakás van.

- fogalmaz Oláh József. A képviselőjelölt tehát ezekbe a romlott állapotú lakásokba költöztetné a barátait, kollégáit. 


 

 

