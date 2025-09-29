Csalás áldozata lett egy nő: 10 millió forintot vittek el tőle

Egy szekszárdi nő lett csalás áldozata, miután ismeretlen elkövetők rávették, hogy számlájáról 10 millió forintot utaljon át egy idegen számlára.

Csalás áldozata lett: 10 millió forintot vittek el tőle Fotó: fizkes / Shutterstock

A tettesek telefonon léptek kapcsolatba vele, és a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársainak adták ki magukat. A meggyőző, hivatalosnak tűnő kommunikáció hatására a nő elhitte, hogy a bankszámlája veszélyben van. A hívók arra utasították, hogy pénzét biztonságba helyezze, így végül a bank egyik alkalmazottja segítségével utalta el a teljes összeget.

A tranzakció után a csalók újra keresték, és próbálták rávenni, hogy a számláján maradt pénzt is utalja el, de ezt már nem tette meg.

Hogyan ne legyünk csalás áldozatai

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a lakosság figyelmét: soha ne utaljanak pénzt idegen kérésére, még akkor sem, ha azt állítják, hogy hatóság nevében járnak el.

Ilyen esetekben mindig a bank hivatalos elérhetőségein keresztül, vagy személyesen győződjenek meg az információ valódiságáról. A hatóságok sosem kérnek pénzátutalást telefonon keresztül, és nem kérik személyes vagy banki adatok megadását.

Amennyiben valaki hasonló hívást kap, gyanakodjon, és ne adja ki személyes adatait, banki információit, illetve ne árulja el, melyik pénzintézetnél vezet számlát - írja a TEOL.