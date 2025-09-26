Csalás áldozata lett: egy gyermekágyat akart eladni, 8 milliót loptak el tőle

Gyermekággyal vertek át egy nőt Győr közelében. Csalás áldozat lett ugyanis egy 49 éves eladó, aki az interneten hirdetett egy gyermekágyat, majd jött egy vevő, aki azt mondta neki, ha elutalja a termék árát, és akkor kapni fog egy linket, amelyen azt jóvá kell hagynia. Az áldozat a vevő kérésének eleget is tett, ezt követően azonban az alkalmazás egy adathalász oldalra navigálta, ahol meg kellett adnia a banki adatait. Miután ez lezajlott, az asszony ellenőrizte a bankszámláját, és rájött, hogy a magát vevőnek hazudó személy 8 millió forintot emelt le tőle.

Csalás áldozata lett, 8 milliót loptak el tőle / Fotó: Police.hu (Illusztráció)

A Győri Rendőrkapitányság jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt eljárást indított.

Így kerülje el, hogy csalás áldozata legyen

Legyen tisztában azzal, hogy eladóként pénzt csak fogad, nem küld!

Legyen éber! Ahhoz, hogy bankszámlájára pénzt utaljanak, nincs szüksége semmilyen programra, és a bankfiókjába sem kell bejelentkeznie!

Utalás fogadásához elegendő megadni a bankszámlaszámot és a tulajdonos nevét, de – kizárólag belföldi forintátutalások esetén – már arra is van lehetőség, hogy ún. másodlagos azonosítókat, például az e-mail-címünket használjuk a pénzfogadáshoz.

Soha ne adjon meg további bankszámlaadatokat, a felhasználói fiókja azonosítóit, jelszavakat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon érkező kérésre!

A csalás és a tényleges jogosulatlan átutalás között akár napok is eltelhetnek, ezért amint észreveszi, hogy áldozattá vált, késlekedés nélkül jelentse az esetet a bankjánál, és tegyen feljelentést!

– osztotta meg tippjeit és tanácsait honlapján a rendőrség.