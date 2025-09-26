Csalás áldozata lett: egy gyermekágyat akart eladni, 8 milliót loptak el tőle

Gyermekággyal vertek át egy nőt Győr közelében. Csalás áldozat lett ugyanis egy 49 éves eladó, aki az interneten hirdetett egy gyermekágyat, majd jött egy vevő, aki azt mondta neki, ha elutalja a termék árát, és akkor kapni fog egy linket, amelyen azt jóvá kell hagynia. Az áldozat a vevő kérésének eleget is tett, ezt követően azonban az alkalmazás egy adathalász oldalra navigálta, ahol meg kellett adnia a banki adatait. Miután ez lezajlott, az asszony ellenőrizte a bankszámláját, és rájött, hogy a magát vevőnek hazudó személy 8 millió forintot emelt le tőle.
A Győri Rendőrkapitányság jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt eljárást indított.
– osztotta meg tippjeit és tanácsait honlapján a rendőrség.
