Váratlan igazoltatás a buszpályaudvaron, hat embert vittek el a rendőrök

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el augusztus 21-én 8 órától szeptember 30-án 24 óráig Heves vármegye közigazgatási területén, így például a gyöngyösi buszpályaudvaron is. Ez azt jelenti, hogy a járőrök próbálják megelőzni és megszakítani a bűntényeket, valamint véletlenszerűen igazoltatják az embereket.

Hat embert vittek el a rendőrök a gyöngyösi buszpályaudvaron / Fotó: rawpixel.com

A rendőrség beszámolója szerint az igyekezetük kifizetődött, százhárom polgárt igazoltattak és közöttük hat olyat találtak, akik körözés alatt álltak, illetve bűncselekmény elkövetése közben értek tetten. A körözött személyek nagy részét pénzbírság meg nem fizetése miatt kereste a rendőrség, egyiküket pedig vezetésen kapták, miközben el volt tiltva és a jogosítványát is bevonták - írja a Heves vármegyei hírportál.