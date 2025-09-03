Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Váratlan igazoltatás a buszpályaudvaron, hat embert vittek el a rendőrök

járőr
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 10:15
buszpályaudvarGyöngyösigazoltatásrendőrség
A gyöngyösi buszpályaudvaron tartott razzia hat körözött embernek okozott meglepetést.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője  fokozott ellenőrzést rendelt el augusztus 21-én 8 órától szeptember 30-án 24 óráig Heves vármegye közigazgatási területén, így például a gyöngyösi buszpályaudvaron is. Ez azt jelenti, hogy a járőrök próbálják megelőzni és megszakítani a bűntényeket, valamint véletlenszerűen igazoltatják az embereket. 

bilincs
Hat embert vittek el a rendőrök a gyöngyösi buszpályaudvaron / Fotó: rawpixel.com

A rendőrség beszámolója szerint az igyekezetük kifizetődött, százhárom polgárt igazoltattak és közöttük hat olyat találtak, akik körözés alatt álltak, illetve bűncselekmény elkövetése közben értek tetten. A körözött személyek nagy részét pénzbírság meg nem fizetése miatt kereste a rendőrség, egyiküket pedig vezetésen kapták, miközben el volt tiltva és a jogosítványát is bevonták - írja a Heves vármegyei hírportál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
