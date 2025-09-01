Brutális balesettel indult a reggel: elesett az M1-es autópálya

Rohantak a tűzoltók: három gépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 142-es kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban.
A baleset következtében az egyik jármű átkerült a Budapest felé vezető oldalra, és a tetejére borult. A lébényi hivatásos tűzoltók megkezdték a kocsik áramtalanítását. A baleset miatt mindkét irányban egy-egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
