Brutális balesettel indult a reggel: elesett az M1-es autópálya

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 06:25
Mindkét irányban egy-egy sávon halad a forgalom.

Rohantak a tűzoltók: három gépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 142-es kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban.

A baleset következtében az egyik jármű átkerült a Budapest felé vezető oldalra, és a tetejére borult. A lébényi hivatásos tűzoltók megkezdték a kocsik áramtalanítását. A baleset miatt mindkét irányban egy-egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.

 

