Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felfoghatatlan tragédia: 12 éves fiú zuhant halálba a játszótéri mászókáról

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 11:30
kisfiúhalál
A rendőrség jelenleg is nyomoz az ügyben.

Szívszorító baleset rázta meg a brit Cheshire megyét: egy 12 éves fiú a winsfordi Wharton Recreation Ground játszóterén zuhant le egy mászókáról, és a helyszínen életét vesztette. A mentők minden igyekezete ellenére a gyermeket már nem lehetett megmenteni – a rendőrség vizsgálatot indított, és szemtanúk jelentkezését kéri.

Tragédia
Játszótéren történt a tragédia.
Fotó: Freepik

A tragédia péntek este történt a Ledward Street közelében található Wharton Recreation Ground parkban. A North West Ambulance Service riasztotta a rendőröket, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A hatóságok közlése szerint a gyermek egy „játszótéri eszközről” – feltételezhetően mászókáról – esett le.

John Rhodes nyomozó őrmester, a sebezhető személyeket védő egység (Protecting Vulnerable People Investigations Unit) munkatársa megerősítette: 

Mélyen tragikus esetről van szó, gondolataink az elhunyt kisfiú családjával és barátaival vannak. Arra kérünk mindenkit, aki a Ledward Street melletti Wharton Recreation Ground környékén tartózkodott, és bármit látott, ami segítheti a nyomozást, jelentkezzen.

A rendőrség egyben arra is kéri a lakosságot, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól és a közösségi médiában terjedő pletykáktól, mivel a nyomozás még folyamatban van. A fiú legközelebbi hozzátartozóit értesítették, őket szakemberek segítik.

A hír különösen megrendítő annak fényében, hogy a hónap elején egy másik, országos visszhangot kiváltó esetben egy hatéves kisfiú, Mohammed Yaseen Uddin („Yaseen”) halt meg fej- és agysérülés következtében, miután iskolai szünetben futás közben a falnak ütközött. A tragédia másnap következett be, miután otthon rosszul lett és hiába szállították kórházba. Az eset rávilágít: a látszólag könnyebb fejsérülések is életveszélyesek lehetnek.

Szakértők szerint minden esés és fejbe ütődés után kiemelten fontos az azonnali orvosi vizsgálat, a tünetek (hányinger, hányás, aluszékonyság, zavartság, fejfájás) figyelése és szükség esetén a sürgősségi ellátás. A játszóterek üzemeltetőinek rendszeres eszköz-ellenőrzése és a szülők fokozott felügyelete szintén életmentő lehet, írja a Mirror.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu