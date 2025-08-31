Felfoghatatlan tragédia: 12 éves fiú zuhant halálba a játszótéri mászókáról

Szívszorító baleset rázta meg a brit Cheshire megyét: egy 12 éves fiú a winsfordi Wharton Recreation Ground játszóterén zuhant le egy mászókáról, és a helyszínen életét vesztette. A mentők minden igyekezete ellenére a gyermeket már nem lehetett megmenteni – a rendőrség vizsgálatot indított, és szemtanúk jelentkezését kéri.

Játszótéren történt a tragédia.

Fotó: Freepik

A tragédia péntek este történt a Ledward Street közelében található Wharton Recreation Ground parkban. A North West Ambulance Service riasztotta a rendőröket, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A hatóságok közlése szerint a gyermek egy „játszótéri eszközről” – feltételezhetően mászókáról – esett le.

John Rhodes nyomozó őrmester, a sebezhető személyeket védő egység (Protecting Vulnerable People Investigations Unit) munkatársa megerősítette:

Mélyen tragikus esetről van szó, gondolataink az elhunyt kisfiú családjával és barátaival vannak. Arra kérünk mindenkit, aki a Ledward Street melletti Wharton Recreation Ground környékén tartózkodott, és bármit látott, ami segítheti a nyomozást, jelentkezzen.

A rendőrség egyben arra is kéri a lakosságot, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól és a közösségi médiában terjedő pletykáktól, mivel a nyomozás még folyamatban van. A fiú legközelebbi hozzátartozóit értesítették, őket szakemberek segítik.

A hír különösen megrendítő annak fényében, hogy a hónap elején egy másik, országos visszhangot kiváltó esetben egy hatéves kisfiú, Mohammed Yaseen Uddin („Yaseen”) halt meg fej- és agysérülés következtében, miután iskolai szünetben futás közben a falnak ütközött. A tragédia másnap következett be, miután otthon rosszul lett és hiába szállították kórházba. Az eset rávilágít: a látszólag könnyebb fejsérülések is életveszélyesek lehetnek.