Rejtélyes haláleset: pokrócba tekerve került elő a tehetséges bokszoló holtteste

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 06:15
A tehetséges bokszoló rejtélyes halála mindenkit megdöbbentett.

Jesus Ivan Mercado Cabrera csupán 21 évesen már sikeres karriert tudhatott magának. A mexikói bokszoló a sport egyik legígéretesebb fiatal sztárja volt. Az ökölvívó bizarr halála az egész országot megrázta. Mexikó egy tehetséges fiatal sportolót vesztett el, Jesus halálát nagy erőkel vizsgálják.

a bokszoló tragikus halált halt
A 21 éves bokszoló rejtélyes halálát vizsgálják a hatóságok (Képünk illusztráció)   Fotó:  Unsplash

Rejtély, mi vezetett a tehetséges bokszoló halálához

A fiatal férfi eltűnését szerettei már napokkal ezelőtt bejelentették. A sportoló holtestére a rendőrség talált rá, amikor bejelentés érkezett arról, hogy egy gyanús csomag fekszik az út szélén. A holttest a mexikói-amerikai határ közelében feküdt, egy sivatagi út mellett. Jesus Ivan Mercado Cabrera testét egy pokrócba tekerték és ragasztószalaggal borították. A holttestet az áldozat tetoválásai miatt gyorsan tudták azonosítani.

Bár a hatóságok nem találtak erőszakra utaló jeleket, de a holttest megtalálásának körülményei biztossá teszik, hogy a sportolót meggyilkolták. A rendőrök jelenleg is nyomoznak, miközben a gyászoló hozzátartozók és rajongók megemlékeznek a bokszolóról.

A megtalált fiatal férfi holttestét a családtagok azonosították, és elkezdték az előkészületeket, hogy méltó keresztény temetésben legyen része. Nyugodj békében, Jesus Ivan Mercado Cabrera!

A bokszoló rajongóit is megviselte kedvencük hirtelen halála. Együttérzésüket fejezik ki a család számára, és a közösségi oldalakon köszönnek el a tehetséges fiataltól - írja a Mirror.

 

