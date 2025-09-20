Rejtélyes haláleset: pokrócba tekerve került elő a tehetséges bokszoló holtteste

Jesus Ivan Mercado Cabrera csupán 21 évesen már sikeres karriert tudhatott magának. A mexikói bokszoló a sport egyik legígéretesebb fiatal sztárja volt. Az ökölvívó bizarr halála az egész országot megrázta. Mexikó egy tehetséges fiatal sportolót vesztett el, Jesus halálát nagy erőkel vizsgálják.

A 21 éves bokszoló rejtélyes halálát vizsgálják a hatóságok (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Rejtély, mi vezetett a tehetséges bokszoló halálához

A fiatal férfi eltűnését szerettei már napokkal ezelőtt bejelentették. A sportoló holtestére a rendőrség talált rá, amikor bejelentés érkezett arról, hogy egy gyanús csomag fekszik az út szélén. A holttest a mexikói-amerikai határ közelében feküdt, egy sivatagi út mellett. Jesus Ivan Mercado Cabrera testét egy pokrócba tekerték és ragasztószalaggal borították. A holttestet az áldozat tetoválásai miatt gyorsan tudták azonosítani.

Bár a hatóságok nem találtak erőszakra utaló jeleket, de a holttest megtalálásának körülményei biztossá teszik, hogy a sportolót meggyilkolták. A rendőrök jelenleg is nyomoznak, miközben a gyászoló hozzátartozók és rajongók megemlékeznek a bokszolóról.

A megtalált fiatal férfi holttestét a családtagok azonosították, és elkezdték az előkészületeket, hogy méltó keresztény temetésben legyen része. Nyugodj békében, Jesus Ivan Mercado Cabrera!

A bokszoló rajongóit is megviselte kedvencük hirtelen halála. Együttérzésüket fejezik ki a család számára, és a közösségi oldalakon köszönnek el a tehetséges fiataltól - írja a Mirror.