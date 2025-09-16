Megrázó részletek, így találtak rá a nép 46 éves bajnokának holttestére

Menedzsere találta meg a 46 éves korában elhunyt világbajnok bokszoló, Ricky Hatton holttestét. Mint arról korábban beszámoltunk, a sportolót szombatról vasárnapra virradóra találták meg holtan a manchesteri otthonában. A rendőrség azt közölte, hogy nem merültek fel gyanús körülmények.
Paul Speak, aki egyben Ricky Hatton barátja és bizalmasa is volt, állítólag azután ment el a brit ökölvívó otthonába, hogy pénteken az edzőteremben, szombaton pedig egy bokszversenyen sem jelent meg, pedig mindkét helyre várták.
Bement a házba és körbenézett. Valójában Paul Speak volt az, aki megtalálta a barátját és a nép bajnokát, Ricky Hattont
– idézi a Mirror Steve Bunce bokszkommentátor szavait.
Ez egy 25 éves kapcsolat, amit a menedzsereként folytatott, de ami még fontosabb, a közeli barátja volt. A legfőbb bizalmasa! Hogy őszinte legyek, nem tudok elképzelni még egy ehhez hasonló kapcsolatot a sportban. Szóval ő volt az, aki megtalálta Hattont
– tette hozzá a kommentátor.
Közben Ricky Hatton családja a rendőrségen keresztül közleményt adott ki, amelyben azt írták, nagy vigaszt nyújt nekik, hogy látják, hány embert érintett meg a bokszoló halála.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.