Meghalt Erdei Zsolt edzője

Erdei Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 11:10
Fritz SdunekMichael Timmvilágbajnok
A 62 éves Michael Timm több világbajnok ökölvívó felkészülését segítette. Erdei Zsolt korábbi mesterének halálhírét versenyzője jelentette be.

Tragikus hír rázta meg az ökölvívás világát. Súlyos betegségben, 62 éves korában elhunyt Michael Timm német edző, aki több amatőr és profi bokszoló pályafutását is segítette - írja a Bild. A hamburgi Universumban Fritz Sdunek segítőjeként több világbajnok, így Erdei Zsolt edzője is volt.

eltűnt csecsemő gyerekgyilkos gyász, gyertya, pexels
Meghalt Erdei Zsolt edzője Fotó: Pexels

Erdei profi pályafutásában többször volt olyan, hogy Fritz Sdunek helyett Timm dolgozott vele akár a meccseken is. 2004-ben például a legendás főedző a Klicsko-testvérekkel a tengerentúlon foglalkozott, ekkor a Hugo Garay elleni címmeccsre az útmutatások alapján Timm készítette fel Erdeit, s a szorítóban is ő segített neki. A 2014-ben elhunyt Sdunek visszavonulása után Timm lett a klub egyik főedzője. A német szakemberről augusztusban derült ki, hogy súlyos betegséggel küzd, most korábbi bajnoka, Jürgen Brähmer jelentette be a halálhírt.

Ma elveszítettünk egy csodálatos embert. „Timi” a nagy szívével, a mosolyával gazdagította az életemet. Végtelenül hálás vagyok az együtt töltött évekért, mindig a szívemben leszel. Nyugodj békében drága mester

- írta Brähmer.

 

