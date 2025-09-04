Tragikus hír rázta meg az ökölvívás világát. Súlyos betegségben, 62 éves korában elhunyt Michael Timm német edző, aki több amatőr és profi bokszoló pályafutását is segítette - írja a Bild. A hamburgi Universumban Fritz Sdunek segítőjeként több világbajnok, így Erdei Zsolt edzője is volt.

Meghalt Erdei Zsolt edzője Fotó: Pexels

Erdei profi pályafutásában többször volt olyan, hogy Fritz Sdunek helyett Timm dolgozott vele akár a meccseken is. 2004-ben például a legendás főedző a Klicsko-testvérekkel a tengerentúlon foglalkozott, ekkor a Hugo Garay elleni címmeccsre az útmutatások alapján Timm készítette fel Erdeit, s a szorítóban is ő segített neki. A 2014-ben elhunyt Sdunek visszavonulása után Timm lett a klub egyik főedzője. A német szakemberről augusztusban derült ki, hogy súlyos betegséggel küzd, most korábbi bajnoka, Jürgen Brähmer jelentette be a halálhírt.

Ma elveszítettünk egy csodálatos embert. „Timi” a nagy szívével, a mosolyával gazdagította az életemet. Végtelenül hálás vagyok az együtt töltött évekért, mindig a szívemben leszel. Nyugodj békében drága mester

- írta Brähmer.