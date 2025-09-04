Bizarr emberkereskedelem: autóért cserébe adta el barátnőjét Szegeden egy férfi

Egy szokatlan, fordulatokban bővelkedő büntetőügyben folytatódik az eljárás, amelyben a vádlottaknak emberkereskedelem miatt kell ismét bíróság elé állniuk. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség ugyanis súlyosabb büntetést indítványozott annak a szegedi férfinak és társainak, akiket emberkereskedelem miatt ítéltek el. Az ügy másodfokon folytatódik – írja az Origo.

A Gyulai Törvényszék emberkereskedelem és kitartottság bűntettében találta bűnösnek az elkövetőket. Fotó: rawpixel.com

A Gyulai Törvényszék első fokú ítélete szerint egy kábítószerfüggő férfi 2017-ben eladta a barátnőjét egy szegedi párnak egy személyautóért cserébe. A nő rájött, hogy eladták, de futtatói bántalmazták, és Szegeden, majd külföldön is prostitúcióra kényszerítették. A teljes keresetét elvették tőle. Később egy másik magyar futtató befolyása alá került, akit megmentőjének hitt, ám ő is elvette minden bevételét. Végül egy külföldi férfi segítségével sikerült megszöknie.

A Gyulai Törvényszék emberkereskedelem és kitartottság bűntettében találta bűnösnek az elkövetőket. A nőt eladó férfit kábítószer birtoklásért is elítélték, és 5–7 év közötti fegyházbüntetést, valamint közügyektől való eltiltást kapott. Két női vádlott felfüggesztett börtönbüntetéssel úszta meg.

Az ítélet azonban nem jogerős: az ügyészség súlyosítást, a védelem pedig enyhítést vagy felmentést kért. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a bűncselekmények súlyossága miatt indokolt a szigorúbb ítélet. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.