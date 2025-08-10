A gönyűi késelés után derült ki, mibe halt bele az amerikai turista Budapesten

A héten is több izgalmas esemény történt az országban. A TOP5 cikkünk között helyet kapott a gönyűi késelés, a meggyilkolt amerikai turista és egy rejtélyes eltűnési eset. Ezeket most csokorba szedtük. Íme:

A TOP5 cikkünk között az első a gönyűi késelés, ami ebben a házban történt Fotó: Kisalföld

Családját késelte meg a kamasz

Kiskamasz rendezett vérfürdőt Gönyűn. Kristóf késsel támadt nagymamájára és édesanyjára. Mindeközben édesapja a közeli erőműben dolgozott. A férfi arra ért haza, hogy csupa vér a házuk. A gyilkossági kísérletet maga a fiú jelentette be. Úgy tudjuk a támadást már korábban, előre eltervezte. A zsaruk azonnal a helyszínre rohantak, ahol a házban megtalálták az élet és halál között lebegő családanyát, Sz. Veronikát és a súlyosan sérült nagymamát.

Kenzie, a megölt amerikai turista haláláról újabb részletek derültek ki Fotó: Bors

Megdöbbentő részletek derültek ki az amerikai megölt turistáról. Mackenzie Michalski gyilkosa el akarta hagyni a börtönt, erről tárgyaltak a bíróságon. A lánnyal ír alkalmi partnere végzett, miután több pesti kocsmát bejárva kikötöttek a férfi albérletében. A gyilkosság 2024 novemberében történt. Szerdán (aug. 6.), a bíróságon, az ír házi őrizetbe helyezési kérelmét bírálták el. A férfi apja 20 millió forintnyi óvadékot ajánlott fel fia szabadulásáért, pontosabban azért, hogy házi őrizetéből minden tárgyaláson megjelenik. Szándéka megerősítése érdekében még lakást is vett fia számára a bíróság közelében.

Istvánnak már csak a holttestét találták meg. Az eltűntként keresett férfit Nagykeszi erdős területén találták meg Fotó: Občianska stráž Slovenskej/Facebook

Kutyatámadás áldozata lett a Nagykeszin eltűnt P. István. A férfinak augusztus 2-án veszett rejtélyesen nyoma. A keresőcsapatok végül már csak a holttestét találták meg. Kiderült, hogy az eltűntként keresett férfi vélhetően kutyatámadás áldozata lett. A férfinek a szlovákiai Nagykeszin veszett nyoma, az eltűnését pedig azonnal jelentették a hozzátartozói. Bár a helyi polgárőrök és az eltűntkereső csapatok azonnal István nyomába eredtek, hamarosan kiderült, hogy megtörtént az elképzelhetetlen: Istvánnak csupán a holttestét találták meg. Úgy tudni, hogy az eltűntként keresett férfi vélhetően kutyatámadás áldozata lett.