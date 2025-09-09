Durva baleset volt Mátraszelén, a patakmederbe csapódott az autó - Fotó!

Egy autó sofőrjét kellett kórházba szállítani Mátraszelén, miután a járműve a patakmederbe csapódott, majd felborult. A személygépkocsi hétfő éjjel csúszott meg a vizes úton, és sodródott le a Táncsics útról.
Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője elmondta: a sofőr önerőből el tudta hagyni a járművet. A hivatásos tűzoltók fényárbóc segítségével világították meg a helyszínt, miközben átvizsgálták az autót, hogy kizárják az üzemanyagfolyást. A mentőszolgálat a sofőrt kórházba szállította.
Kedd reggel az autó még mindig felborulva állt a helyszínen – írja a NOOL, ahol további fotókat is meg lehet tekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.