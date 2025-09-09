Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Durva baleset volt Mátraszelén, a patakmederbe csapódott az autó - Fotó!

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 10:40
nógrádkarambol
A roncs még mindig a helyszínen áll.

Egy autó sofőrjét kellett kórházba szállítani Mátraszelén, miután a járműve a patakmederbe csapódott, majd felborult. A személygépkocsi hétfő éjjel csúszott meg a vizes úton, és sodródott le a Táncsics útról.

Patakmederbe csapódott, majd felborult egy autó
Patakmederbe csapódott, majd felborult egy autó (Fotó: Lorkó Dávid, Nógrád Vármegyei Hírportál)

Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője elmondta: a sofőr önerőből el tudta hagyni a járművet. A hivatásos tűzoltók fényárbóc segítségével világították meg a helyszínt, miközben átvizsgálták az autót, hogy kizárják az üzemanyagfolyást. A mentőszolgálat a sofőrt kórházba szállította.

Kedd reggel az autó még mindig felborulva állt a helyszínen – írja a NOOL, ahol további fotókat is meg lehet tekinteni.

 

