Most jött: káosz Budapesten, óriási baleset történt a Mexikói úton

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte a honlapján, hogy óriási baleset történt Budapesten, ugyanis két személykocsi karambolozott a főváros tizennegyedik kerületében, az Erzsébet királyné útja és a Mexikói út kereszteződésénél. A megosztott információk szerint a járművek akadályozzák a forgalmat – a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.