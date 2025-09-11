Most jött: káosz Budapesten, óriási baleset történt a Mexikói úton

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 16:52
Két autó karambolozott, akadályozzák a forgalmat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte a honlapján, hogy óriási baleset történt Budapesten, ugyanis két személykocsi karambolozott a főváros tizennegyedik kerületében, az Erzsébet királyné útja és a Mexikói út kereszteződésénél. A megosztott információk szerint a járművek akadályozzák a forgalmat – a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.

 

