Teherautó és kocsi szaladt egymásba az M0-ás autóúton Budapestnél

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 16:10
KatasztrófavédelemM0-áskarambol
Az M1-es felé vezető oldalon, a 34-es kilométernél személykocsi és kisteherautó karambolozott.
Összeütközött egy kisteherautó és egy személykocsi az M0-áson, Gyálnál. Az M1-es felé vezető oldal 34-es kilométeréhez vonultak a fővárosi hivatásos tűzoltók. A karambolos járművek akadályozzák az autóút forgalmát, az érintett szakaszon torlódásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem. 

