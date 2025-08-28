Teherautó és kocsi szaladt egymásba az M0-ás autóúton Budapestnél

Összeütközött egy kisteherautó és egy személykocsi az M0-áson, Gyálnál. Az M1-es felé vezető oldal 34-es kilométeréhez vonultak a fővárosi hivatásos tűzoltók. A karambolos járművek akadályozzák az autóút forgalmát, az érintett szakaszon torlódásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.