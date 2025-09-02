Ázsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Most érkezett: baleset történt a magyar főúton, a mentőket is riasztani kellett

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 08:05
ütközésfőúttűzoltómentő
Aki csak teheti kerülje el ezt a szakaszt.
KL
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután lesodródott az úttestről és árokba hajtott egy furgon a 41-es főút 58-as kilométerénél.

A Gergelyiugornya és Tákos között történt balesethez a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj áramtalanított. A járműben csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
