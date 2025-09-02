Most érkezett: baleset történt a magyar főúton, a mentőket is riasztani kellett

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután lesodródott az úttestről és árokba hajtott egy furgon a 41-es főút 58-as kilométerénél.

A Gergelyiugornya és Tákos között történt balesethez a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj áramtalanított. A járműben csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett - számol be róla a katasztrófavédelem.