Rohantak a tűzoltók: súlyos baleset történt a magyar főúton, amíg aludtál

Lesodródott az útról és árokba hajtott egy személykocsi az 54-es főút 10-es kilométerénél, Helvécia térségében, az út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem keddre virradó éjjel.

A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, láncfűrésszel megtisztították a területet, hogy odaférjenek a kocsihoz. Az autóban ketten utaztak, egyikük ki tudott szállni a járműből, a másik embert tűzoltók a mentőszolgálat munkatársainak segítségével emelték ki a roncsból - írták.