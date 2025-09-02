Ázsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Rohantak a tűzoltók: súlyos baleset történt a magyar főúton, amíg aludtál

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 06:05
Az érintett útszakaszon teljes útzár lépett életbe.
Lesodródott az útról és árokba hajtott egy személykocsi az 54-es főút 10-es kilométerénél, Helvécia térségében, az út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem keddre virradó éjjel.

A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, láncfűrésszel megtisztították a területet, hogy odaférjenek a kocsihoz. Az autóban ketten utaztak, egyikük ki tudott szállni a járműből, a másik embert tűzoltók a mentőszolgálat munkatársainak segítségével emelték ki a roncsból - írták.

 

