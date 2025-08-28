Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Frontális karambol a magyar főúton, áll a forgalom

Perkupa
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 14:40
forgalomfőútbaleset
A 40-es kilométernél, Perkupa és Bódvaszilas között áll a forgalom.
Frontálisan ütközött egy kamion és egy személykocsi a 27-es főút 40-es kilométerénél. Mindkét járműben csak a sofőr ült, a helyszínre mentő érkezett. A Perkupa és Bódvaszilas között történt balesethez a bódvaszilasi és a szendrői hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak, illetve próbálják kiszabadítani a személyautó sofőrjét a roncsból - írja a Katasztrófavédelem. 

