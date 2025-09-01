Súlyos baleset történt a Soroksári úton, mentők a helyszínen

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután ráfutásos balesetet szenvedett két személykocsi Budapest kilencedik kerületében, a Soroksári úton.

A Kén utcai kereszteződés közelében történt karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A Soroksári út érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.