Súlyos baleset történt a Soroksári úton, mentők a helyszínen

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután ráfutásos balesetet szenvedett két személykocsi Budapest kilencedik kerületében, a Soroksári úton.
A Kén utcai kereszteződés közelében történt karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A Soroksári út érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.
