Súlyos baleset történt a Soroksári úton, mentők a helyszínen

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 09:55 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 01. 09:55
ütközésSoroksári úttűzoltókIX. kerületkarambol
Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután ráfutásos balesetet szenvedett két személykocsi Budapest kilencedik kerületében, a Soroksári úton.

A Kén utcai kereszteződés közelében történt karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A Soroksári út érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.

 

