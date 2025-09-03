Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Borzalmas tömegkarambol volt a 62-es főúton, megbénult a forgalom

baleset
hármas karambolmentő
A helyszínre mentő is érkezett.
Bors
Összeütközött három személyautó a 62-es főúton, Székesfehérvár térségében, az M7-es autópálya lehajtója közelében. A műszaki mentést a székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrofavedelem.hu.

 

