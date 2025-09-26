Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Teljesen lezárták az utat: A baleset fákat döntött az útra, mentőt is kellett hívni

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 15:06
tűzoltómentő
A tűzoltók éppen végzik a mentést.

Szörnyű balesetekről számolt be péntek délután a katasztrófavédelem: Partfalnak hajtott és felborult egy személykocsi Pécs határában, a Lapisi úton. A járműben ketten ültek, ki tudtak szállni a kocsiból, de mentő érkezett hozzájuk. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A jármű több fát is kidöntött, azokat a raj eltávolítja. A baleset miatt az érintett útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták.

mentő baleset
Rohant a mentő a helyszínre. Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Nem ez volt az egyetlen sajnálatos baleset péntek délután: Felborult egy személykocsi a 2413-as úton, Bükkszék közelében. A kocsiban csak a sofőr ült, őt az arra közlekedők emelték ki a járműből. A helyszínre mentő is érkezett. Az esethez a pétervásárai hivatásos tűzoltókat riasztották.

