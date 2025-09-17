Debreceni halálos autóbaleset: "A gyermekem nem kap igazságot, Patrik pedig élvezi a fiatalok gondtalan életét!"

Újabb lesújtó hírt kapott a debreceni autóbaleset áldozatának édesanyja. Agócs Anna a héten értesült arról, hogy a jövő hétre tervezett tárgyalást a bíró döntése értelmében közel két hónappal elhalasztották, így a gyászoló nő legközelebb novemberben nézhet a vádlott szemébe a tárgyalóteremben.
Mint arról a Bors beszámolt, Mázló Attila 2023. január 7-én, kora hajnalban, a névnapján, éppen egy baráti összejövetelről tartott hazafelé, amikor a debreceni, Vágóhíd utcai vasúti felüljárón frontálisan ütközött a közismerten jómódban élő Sz. Patrik luxusautójával. Az ütközés erejét mutatja, hogy Attila az üléssel együtt kirepült a járművéből, és azonnal meghalt. A fiatal férfi édesanyját a rendőrök értesítették a balesetről. Anna azonnal a helyszínre sietett, de addigra már elszállították a fiú holttestét. A gyászoló nő a korlátról szedte le gyermeke szövetmaradványait, és napokkal később is fia személyes tárgyait kereste a vágányok között.
A baleset okozásával Sz. Patrikot vádolják. Az egyetemista tagadja, hogy hibázott volna. A bíróságon józan és példás életvitelére is hivatkozva próbálta igazolni ártatlanságát. A nyár elején lezajlott tárgyalási napon egyébként az ügyvédje teátrálisan megkérdezte tőle, hogyan teljesít az egyetemen, mire Patrik kijelentette, hogy mindenből jeles osztályzatot kapott. A fiatal férfi egyébként következetesen állítja, hogy Attila a baleset pillanatában nem volt bekötve, és a védelme arra is kitért, hogy a karambol halálos kimenetele az elhunyt autójának rossz műszaki állapotára vezethető vissza.
Nem túlzás azt mondani, hogy a baleset óta a tragédiára korlátozódik az életem. Számtalanszor átnéztem a nyomozati anyagot, beleértve a szakértői véleményeket és a gyermekem holttestéről készült fotókat. Attila felsőtestén egyértelműen kivehetők a biztonsági öv által okozott zúzódások
– szögezte le az édesanya, aki szerint gyermeke autójával sem volt semmi probléma.
Agócs Anna bízik benne, hogy Patrik évekre börtönbe kerül.
A felfüggesztett szabadságvesztés nem lenne elegendő büntetés egy olyan fiatalnak, aki azt hiszi, neki mindent szabad
– fogalmazott az édesanya. Anna beleroppant, a tárgyalás ismételt elhalasztásába.
"Különböző okokból már negyedszer tolják el a határnapot. Borzasztóan elegem van abból, hogy a gyermekem nem kap igazságot, Patrik pedig élvezi a fiatalok gondtalan életét" – fejezte be Agócs Anna.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.