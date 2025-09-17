Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Debreceni halálos autóbaleset: "A gyermekem nem kap igazságot, Patrik pedig élvezi a fiatalok gondtalan életét!"

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 18:00
Ismét elhalasztják a tárgyalást a súlyos karambol következtében elhunyt Mázló Attila ügyében. A debreceni autóbaleset áldozatának édesanyja szerint elfogadhatatlan, hogy míg gyermeke teste a föld alatt pihen, a halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolt Patrik élvezi az életet.
Újabb lesújtó hírt kapott a debreceni autóbaleset áldozatának édesanyja. Agócs Anna a héten értesült arról, hogy a jövő hétre tervezett tárgyalást a bíró döntése értelmében közel két hónappal elhalasztották, így a gyászoló nő legközelebb novemberben nézhet a vádlott szemébe a tárgyalóteremben.

Debreceni autóbaleset
A debreceni autóbaleset óta közel 3 év telt el  Fotó: Olvasói

Mint arról a Bors beszámolt, Mázló Attila 2023. január 7-én, kora hajnalban, a névnapján, éppen egy baráti összejövetelről tartott hazafelé, amikor a debreceni, Vágóhíd utcai vasúti felüljárón frontálisan ütközött a közismerten jómódban élő Sz. Patrik luxusautójával. Az ütközés erejét mutatja, hogy Attila az üléssel együtt kirepült a járművéből, és azonnal meghalt. A fiatal férfi édesanyját a rendőrök értesítették a balesetről. Anna azonnal a helyszínre sietett, de addigra már elszállították a fiú holttestét. A gyászoló nő a korlátról szedte le gyermeke szövetmaradványait, és napokkal később is fia személyes tárgyait kereste a vágányok között.

A debreceni autóbaleset ügyében még nem született ítélet

A baleset okozásával Sz. Patrikot vádolják. Az egyetemista tagadja, hogy hibázott volna. A bíróságon józan és példás életvitelére is hivatkozva próbálta igazolni ártatlanságát. A nyár elején lezajlott tárgyalási napon egyébként az ügyvédje teátrálisan megkérdezte tőle, hogyan teljesít az egyetemen, mire Patrik kijelentette, hogy mindenből jeles osztályzatot kapott. A fiatal férfi egyébként következetesen állítja, hogy Attila a baleset pillanatában nem volt bekötve, és a védelme arra is kitért, hogy a karambol halálos kimenetele az elhunyt autójának rossz műszaki állapotára vezethető vissza.

Nem túlzás azt mondani, hogy a baleset óta a tragédiára korlátozódik az életem. Számtalanszor átnéztem a nyomozati anyagot, beleértve a szakértői véleményeket és a gyermekem holttestéről készült fotókat. Attila felsőtestén egyértelműen kivehetők a biztonsági öv által okozott zúzódások

 – szögezte le az édesanya, aki szerint gyermeke autójával sem volt semmi probléma.

debreceni autóbaleset Agócs Anna
Anna rendszeresen visszajár a baleset helyszínére  Fotó: Bors

Agócs Anna bízik benne, hogy Patrik évekre börtönbe kerül.

A felfüggesztett szabadságvesztés nem lenne elegendő büntetés egy olyan fiatalnak, aki azt hiszi, neki mindent szabad

 – fogalmazott az édesanya. Anna beleroppant, a tárgyalás ismételt elhalasztásába.

"Különböző okokból már negyedszer tolják el a határnapot. Borzasztóan elegem van abból, hogy a gyermekem nem kap igazságot, Patrik pedig élvezi a fiatalok gondtalan életét" – fejezte be Agócs Anna.

 

