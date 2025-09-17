Újabb baleset a 6-os főúton több embert is menteni kellett

Ismét szirénázó járművek lepték el a 6-os főutat, miután a rácalmási szakaszon, a Família úti körforgalomnál egy autó az árokba sodródott. A helyszínre több mentőegység és tűzoltó is érkezett, a baleset körülményeit vizsgálták.

Több ember is megsérült a balesetben.

Fotó: Gé

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a dunaújvárosi tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést, és sikerült három utast kiemelniük a súlyosan megrongálódott járműből. A szakemberek áramtalanították az autót, hogy megelőzzék a további veszélyeket.

A mentők a helyszínen látták el a sérülteket, de állapotukról egyelőre nincs pontos információ. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Az elmúlt napokban több közúti baleset is történt a térségben, ami ismét rámutat arra, milyen fontos a fokozott figyelem és óvatosság a forgalmas főutakon, írja a FEOL.