Újabb baleset a 6-os főúton több embert is menteni kellett

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 14:10
Nagy lehet a baj a 6-os főúton. A baleset helyszínre több mentőegység és tűzoltó is érkezett

Ismét szirénázó járművek lepték el a 6-os főutat, miután a rácalmási szakaszon, a Família úti körforgalomnál egy autó az árokba sodródott. A helyszínre több mentőegység és tűzoltó is érkezett, a baleset körülményeit vizsgálták.

Több ember is megsérült a balesetben.
Fotó: Gé

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a dunaújvárosi tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést, és sikerült három utast kiemelniük a súlyosan megrongálódott járműből. A szakemberek áramtalanították az autót, hogy megelőzzék a további veszélyeket. 

A mentők a helyszínen látták el a sérülteket, de állapotukról egyelőre nincs pontos információ. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Az elmúlt napokban több közúti baleset is történt a térségben, ami ismét rámutat arra, milyen fontos a fokozott figyelem és óvatosság a forgalmas főutakon, írja a FEOL.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
