Motort vett magának az életvidám rendőr – barátnőjével a halálba vezettek

Egy rendőr és barátnője életét vesztette egy motorbalesetben New Yorkban, miután a férfi nyugdíjba vonulása miatt ajándékozott magának egy motort.

Motort vett magának nyugdíjas éveire, de barátnőjével együtt a halálba vezettek (fotó: GoFundMe)

A rendőrség tájékoztatása szerint a 42 éves Reinaldo Rodriguez és élettársa, Mirella Vega halálos sérüléseket szenvedtek szeptember 1-jén, miután új, 2025-ös Harley-Davidson motorkerékpárjuk egy Mercedes-Benz terepjárónak ütközött Brooklynban.

A beszámolók szerint a Mercedes balra kanyarodott az Atlantic sugárútról az Elton utcára, a Cypress Hills negyedben múlt hétfőn, amikor a baleset történt. Rodriguez és Vega is lerepültek a motorról az ütközés következtében. A férfi a helyszínen életét vesztette, barátnője pedig később halt meg a Brookdale Egyetemi Kórházban. A balesetet okozó terepjáró sofőrje a helyszínen maradt, és stabil állapotban szállították a Brookdale Egyetemi Kórházba.

Hűséges volt, nagyon támogató, kedves, őszinte, gondoskodó, megbízható, kalandvágyó, elbűvölő, együttérző, vicces, nagylelkű és megértő.

- jellemezte Rodriguezt a családja.

A volt rendőr 21 évet szolgált a New York-i Rendőrkapitányság (NYPD) kötelékében, mielőtt az idén tavasszal nyugdíjba vonult. A halálos balesetben érintett motorkerékpárt nemrég vásárolta magának, mintegy jutalomként nyugdíjas éveire.

Rodriguez egy 10 éves kisfiút hagyott hátra. Vega, aki orvosi asszisztensként dolgozott, három gyermeket nevelt. A nyugdíjas rendőr édesapja, aki szintén Reinaldo Rodriguez névre hallgat, elmondta, hogy a pár még középiskolában ismerkedett meg, majd miután Rodriguez elvált első feleségétől, újra egymásra találtak - írja a People.

Sajnos egy gyönyörű léleknek a nyugdíjba vonulási tervei rövidre zárultak, akárcsak a nőé, akit szeretett.

- áll a család közleményében.