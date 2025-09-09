Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ádám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Motort vett magának az életvidám rendőr – barátnőjével a halálba vezettek

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 07:15
motorhalál
A férfi családja összetört a tragédia hírének hallatán.

Egy rendőr és barátnője életét vesztette egy motorbalesetben New Yorkban, miután a férfi nyugdíjba vonulása miatt ajándékozott magának egy motort. 

Motort vett magának nyugdíjas éveire – barátnőjével együtt a halálba vezettek
Motort vett magának nyugdíjas éveire, de barátnőjével együtt a halálba vezettek (fotó: GoFundMe)

A rendőrség tájékoztatása szerint a 42 éves Reinaldo Rodriguez és élettársa, Mirella Vega halálos sérüléseket szenvedtek szeptember 1-jén, miután új, 2025-ös Harley-Davidson motorkerékpárjuk egy Mercedes-Benz terepjárónak ütközött Brooklynban.

A beszámolók szerint a Mercedes balra kanyarodott az Atlantic sugárútról az Elton utcára, a Cypress Hills negyedben múlt hétfőn, amikor a baleset történt. Rodriguez és Vega is lerepültek a motorról az ütközés következtében. A férfi a helyszínen életét vesztette, barátnője pedig később halt meg a Brookdale Egyetemi Kórházban. A balesetet okozó terepjáró sofőrje a helyszínen maradt, és stabil állapotban szállították a Brookdale Egyetemi Kórházba.

Hűséges volt, nagyon támogató, kedves, őszinte, gondoskodó, megbízható, kalandvágyó, elbűvölő, együttérző, vicces, nagylelkű és megértő.

- jellemezte Rodriguezt a családja.

A volt rendőr 21 évet szolgált a New York-i Rendőrkapitányság (NYPD) kötelékében, mielőtt az idén tavasszal nyugdíjba vonult. A halálos balesetben érintett motorkerékpárt nemrég vásárolta magának, mintegy jutalomként nyugdíjas éveire.

Rodriguez egy 10 éves kisfiút hagyott hátra. Vega, aki orvosi asszisztensként dolgozott, három gyermeket nevelt. A nyugdíjas rendőr édesapja, aki szintén Reinaldo Rodriguez névre hallgat, elmondta, hogy a pár még középiskolában ismerkedett meg, majd miután Rodriguez elvált első feleségétől, újra egymásra találtak - írja  a People.

Sajnos egy gyönyörű léleknek a nyugdíjba vonulási tervei rövidre zárultak, akárcsak a nőé, akit szeretett.

- áll a család közleményében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu