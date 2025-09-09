Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Megbénult a forgalom a belvárosban: mentők siettek a baleset helyszínére

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 07:45
Brutális ütközés történt.

Baleset történt Budapest belvárosában: két személygépkocsi ütközött össze az V. kerületben, a Szent István körút és a Honvéd utca kereszteződésénél. 

A balesetet követően a hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából a helyszínre vonultak. Mentő is érkezett, az eset pedig a tömegközlekedés forgalmára is hatással van - írja a kataszrófavédelem.

 

