Most kaptuk a hírt: Baleset történt a főváros VII. kerületében

Egymásnak ütközött két személyautó Budapest VII. kerületében, a Dob utca és az Izabella utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A karambol helyszínén forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.