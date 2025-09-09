Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Most kaptuk a hírt: Baleset történt a főváros VII. kerületében

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 14:22
Budapestkarambol
A Dob utca és az Izabella utca kereszteződésében karambolozott két autó.

Egymásnak ütközött két személyautó Budapest VII. kerületében, a Dob utca és az Izabella utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A karambol helyszínén forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
