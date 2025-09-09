Nem jutott messzire: már az üzletben lebukott a fiatalkorú tolvaj Debrecenben

Egy 14 éves fiú ellen emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség, miután tavaly novemberben lopni próbált egy debreceni bevásárlóközpontban. A vádirat szerint 2024. november 19-én, a dél körüli órákban ment be a belvárosi bevásárlóközpont egyik ruházati üzletébe, azzal a szándékkal, hogy onnan ruházati termékeket tulajdonítson el.

Lopni próbált, de már a próbafülkében lebukott / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Miután több ruhadarabot is kiválasztott, bement a próbafülkébe. Egy felsőről és egy nadrágról eltávolította az áruvédelmi eszközöket, majd azokat a saját ruhája alá rejtette. Emellett két darab karórát is a cipőjébe dugott. Az áruvédelmi eszköz eltávolításának zajára figyel fel az egyik eladó, majd értesítette a biztonsági szolgálatot.

A fiú lebukott, és az átvizsgálás során közel 30 ezer forint értékű lopott árut találtak nála. Bár a sértett képviselője az árut visszavette, a leszakított áruvédelmi eszközök miatt azok eladhatatlanná váltak, így a kár nem térült meg.

Az ügyben a nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le. A Debreceni Járási Ügyészség szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon.

A vádiratban az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés meghozatalával intézkedésként próbára bocsássa a fiatalkorút, valamint állapítsa meg, hogy a törvény kötelező rendelkezése alapján a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt álljon - számolt be az esetről a HAON.