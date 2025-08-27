Most jött: hatalmas villamosbaleset történt Budapesten, a tűzoltók már a helyszínen

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy összeütközött egy villamos és egy személyautó a Flórián téren, Budapest III. kerületében. A megosztott információk szerint a műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a főváros hivatásos tűzoltói érkeztek ki. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.