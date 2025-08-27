Most jött: hatalmas villamosbaleset történt Budapesten, a tűzoltók már a helyszínen

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy összeütközött egy villamos és egy személyautó a Flórián téren, Budapest III. kerületében. A megosztott információk szerint a műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a főváros hivatásos tűzoltói érkeztek ki. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.