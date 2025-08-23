Áll a forgalom Budapesten: autó rohant a villamosnak

Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapesten, a tizenegyedik kerületben. A Bartók Béla úti balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A villamoson öten utaztak, az autóban csak a sofőr ült. A karambol miatt a 19-es és a 49-es villamosok nem járnak, helyettük Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbuszok közlekednek.
