Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok Magyarországon

Tűz ütött ki egy társasház mélygarázsának második szintjén a IX. kerületi Vaskapu utcában. Az armatúra kezdett el égni, amit a fővárosi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozással, porral oltóval fékeztek meg.

A tüzet rövid időn belül eloltották, jelenleg a füsttel telt garázsszint szellőztetése zajlik. Sérültekről egyelőre nem érkezett hír - írja a katasztrófavédelem.