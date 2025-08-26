Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 09:40
Egy égő armatúra okozott felfordulást.

Tűz ütött ki egy társasház mélygarázsának második szintjén a IX. kerületi Vaskapu utcában. Az armatúra kezdett el égni, amit a fővárosi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozással, porral oltóval fékeztek meg

A tüzet rövid időn belül eloltották, jelenleg a füsttel telt garázsszint szellőztetése zajlik. Sérültekről egyelőre nem érkezett hír - írja a katasztrófavédelem.

 

