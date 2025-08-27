Tömegbaleset történt Kőbányán, azonnal riasztani kellett a mentőket és a tűzoltókat

Budapest X. kerületében, a Jászberényi út és a Szellőrózsa utca közelében három személyautó ütközött össze. A fővárosi hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak, miközben a mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.