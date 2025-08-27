Most érkezett: felcsaptak a lángok Csepelen, teljes erejükkel oltják a tüzet az egységek

Budapest XXI. kerületében, a Plútó utca közelében gyulladt ki egy gazos terület és tarló. A fővárosi hivatásos tűzoltók már a helyszínen küzdenek a lángokkal, azonban munkájukat a szél nagyban megnehezíti. A helyszínre érkezett a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.