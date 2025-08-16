UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: felcsaptak a lángok a Róbert Károly körúton, hatalmas a baj

tűzoltó
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 21:55
Róbert Károly körútingatlantűz
Nagy mennyiségű gumi és műanyag is égett.
Amy Mans
A szerző cikkei

Kecskemét Máriahegy városrészében, a Róbert Károly körút közelében tűz ütött ki egy melléképületben.

alt=Veszedelmes tűz ütött ki egy kecskeméti ingatlan területén
Veszedelmes tűz ütött ki egy kecskeméti ingatlan területén / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az ingatlan teljes egészében lángokban állt, belsejében nagy mennyiségű gumi és műanyag is égett. A helyszínre riasztott kecskeméti hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, majd hozzáláttak az utómunkálatokhoz, amelyek a körülmények miatt várhatóan hosszabb ideig elhúzódnak - írja a katasztrófavédelem

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu