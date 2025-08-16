Most jött: felcsaptak a lángok a Róbert Károly körúton, hatalmas a baj

Kecskemét Máriahegy városrészében, a Róbert Károly körút közelében tűz ütött ki egy melléképületben.

Veszedelmes tűz ütött ki egy kecskeméti ingatlan területén / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az ingatlan teljes egészében lángokban állt, belsejében nagy mennyiségű gumi és műanyag is égett. A helyszínre riasztott kecskeméti hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, majd hozzáláttak az utómunkálatokhoz, amelyek a körülmények miatt várhatóan hosszabb ideig elhúzódnak - írja a katasztrófavédelem.