Most jött: felcsaptak a lángok a Róbert Károly körúton, hatalmas a baj

Kecskemét Máriahegy városrészében, a Róbert Károly körút közelében tűz ütött ki egy melléképületben.
Az ingatlan teljes egészében lángokban állt, belsejében nagy mennyiségű gumi és műanyag is égett. A helyszínre riasztott kecskeméti hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, majd hozzáláttak az utómunkálatokhoz, amelyek a körülmények miatt várhatóan hosszabb ideig elhúzódnak - írja a katasztrófavédelem.
