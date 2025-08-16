Most érkezett: kigyulladt egy lakás Magyarországon, menekítik az embereket

Megint riasztották a tűzoltókat, azt követően, hogy tűz keletkezett egy társasházi lakásban, Szombathelyen, a Sugár úton, az Eperjes utca közelében. Berendezési tárgyak égtek mintegy tíz négyzetméteren.

A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, és átvizsgálták a lakást, amelyben senkit sem találtak. A tűz miatt tíz ember hagyta el a lépcsőházat - számol be róla a katasztrófavédelem.