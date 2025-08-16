Rohantak a tűzoltók: megint felcsaptak a lángok a fővárosban

Riasztották a tűzoltókat, miután lángra kapott a száraz fű Budapest XIV. kerületében, a Szőnyi úton, a Rákosrendező pályaudvarnál is.
Mintegy ötszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd elfojtották a lángokat - írja a katasztrófavédelem.
