Szívszorító tragédia a levegőben: szerető édesanyja és párja a halálos áldozat

Megdöbbentő tragédia rázta meg az angliai Isle of Wight békés közösségét a bank holiday hétvégén: egy helikopter szörnyű balesetet szenvedett Ventnor közelében, amelyben három ember vesztette életét, köztük egy fiatal lengyel pár, Justyna Czoska és Wojtek Kowalkowski.
A szerelmesek először próbálták ki a repülés élményét, ám a magánhelikopter röviddel felszállás után 800 méteres magasságban problémát észlelt, majd alig 27 másodperccel később a földbe csapódott. A negyedik utast súlyos állapotban szállították kórházba, ahol továbbra is küzd az életéért. Az eset sokkolta a helyieket: szemtanúk beszámolói szerint a helikopter motorja furcsán berregő zajt adott ki a tragédia előtt. A helyszínre pillanatok alatt érkeztek a mentőalakulatok, ám a tragédia három áldozatának életét már nem tudták megmenteni.
A pár szerettei teljesen összetörtek: Justyna lánya, Julia gyűjtést indított a GoFundMe oldalon, hogy édesanyját és párját hazaszállíthassák Lengyelországba, ahol végső nyugalomra helyezhetik őket. A gyászoló család szívszorító üzenetben köszönte meg az együttérzést és támogatást.
Ez a hirtelen és pusztító veszteség összetörte a szívünket. Mindent megteszünk, hogy méltó módon búcsúztathassuk szeretteinket otthon, Lengyelországban
– írta a család.
A hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak. Az Air Accidents Investigation Branch (AAIB) baleseti szakértői már a helyszínen gyűjtik a bizonyítékokat és próbálják kideríteni, mi vezethetett a szörnyű tragédiához. A helyi közösséget mélyen megrázta az eset: a politikusok és a rendőrség vezetői részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak, miközben a negyedik sérült életéért továbbra is küzdenek az orvosok, értesült a Mirror.
