Szívszorító tragédia a levegőben: szerető édesanyja és párja a halálos áldozat

Megdöbbentő tragédia rázta meg az angliai Isle of Wight békés közösségét a bank holiday hétvégén: egy helikopter szörnyű balesetet szenvedett Ventnor közelében, amelyben három ember vesztette életét, köztük egy fiatal lengyel pár, Justyna Czoska és Wojtek Kowalkowski.

Justyna Czoska and her partner Wojtek Kowalkowski died after the helicopter they were having a flying lesson in crashed on the Isle of Wight. A GoFundMe has been set up to help Justyna's daughter lay the couple to rest in Polandhttps://t.co/J4kmpIJYdx pic.twitter.com/FXEUpICawN — GoFundMeUK (@GoFundMeUK) August 26, 2025

A szerelmesek először próbálták ki a repülés élményét, ám a magánhelikopter röviddel felszállás után 800 méteres magasságban problémát észlelt, majd alig 27 másodperccel később a földbe csapódott. A negyedik utast súlyos állapotban szállították kórházba, ahol továbbra is küzd az életéért. Az eset sokkolta a helyieket: szemtanúk beszámolói szerint a helikopter motorja furcsán berregő zajt adott ki a tragédia előtt. A helyszínre pillanatok alatt érkeztek a mentőalakulatok, ám a tragédia három áldozatának életét már nem tudták megmenteni.

A pár szerettei teljesen összetörtek: Justyna lánya, Julia gyűjtést indított a GoFundMe oldalon, hogy édesanyját és párját hazaszállíthassák Lengyelországba, ahol végső nyugalomra helyezhetik őket. A gyászoló család szívszorító üzenetben köszönte meg az együttérzést és támogatást.

Ez a hirtelen és pusztító veszteség összetörte a szívünket. Mindent megteszünk, hogy méltó módon búcsúztathassuk szeretteinket otthon, Lengyelországban

– írta a család.

A hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak. Az Air Accidents Investigation Branch (AAIB) baleseti szakértői már a helyszínen gyűjtik a bizonyítékokat és próbálják kideríteni, mi vezethetett a szörnyű tragédiához. A helyi közösséget mélyen megrázta az eset: a politikusok és a rendőrség vezetői részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak, miközben a negyedik sérült életéért továbbra is küzdenek az orvosok, értesült a Mirror.