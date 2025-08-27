Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Szívszorító tragédia a levegőben: szerető édesanyja és párja a halálos áldozat

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 11:00
Összesen három áldozatot követelt a tragédia.

Megdöbbentő tragédia rázta meg az angliai Isle of Wight békés közösségét a bank holiday hétvégén: egy helikopter szörnyű balesetet szenvedett Ventnor közelében, amelyben három ember vesztette életét, köztük egy fiatal lengyel pár, Justyna Czoska és Wojtek Kowalkowski.

A szerelmesek először próbálták ki a repülés élményét, ám a magánhelikopter röviddel felszállás után 800 méteres magasságban problémát észlelt, majd alig 27 másodperccel később a földbe csapódott. A negyedik utast súlyos állapotban szállították kórházba, ahol továbbra is küzd az életéért. Az eset sokkolta a helyieket: szemtanúk beszámolói szerint a helikopter motorja furcsán berregő zajt adott ki a tragédia előtt. A helyszínre pillanatok alatt érkeztek a mentőalakulatok, ám a tragédia három áldozatának életét már nem tudták megmenteni. 

A pár szerettei teljesen összetörtek: Justyna lánya, Julia gyűjtést indított a GoFundMe oldalon, hogy édesanyját és párját hazaszállíthassák Lengyelországba, ahol végső nyugalomra helyezhetik őket. A gyászoló család szívszorító üzenetben köszönte meg az együttérzést és támogatást.

Ez a hirtelen és pusztító veszteség összetörte a szívünket. Mindent megteszünk, hogy méltó módon búcsúztathassuk szeretteinket otthon, Lengyelországban

 – írta a család. 

A hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak. Az Air Accidents Investigation Branch (AAIB) baleseti szakértői már a helyszínen gyűjtik a bizonyítékokat és próbálják kideríteni, mi vezethetett a szörnyű tragédiához. A helyi közösséget mélyen megrázta az eset: a politikusok és a rendőrség vezetői részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak, miközben a negyedik sérült életéért továbbra is küzdenek az orvosok, értesült a Mirror.

 

