Kiterjesztett végzet: egyre több a hasonló tragédia a nyugdíjasok körében

Tivadaron, Kunfehértón és a XI. kerületi Lecke utcában is történt kiterjesztett öngyilkosság. Úgy tűnik, hogy egyre több a hasonló eset és leginkább a nyugdíjasok körében fordul elő. A megrázó esetek többségében az áldozatoknak családjuk és szeretteik is vannak, mégis eldobják az életüket.
A legutóbbi, kiterjesztett öngyilkosság a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tivadaron történt. Ahogyan az ismeretes, egy férfi felgyújtotta a feleségét, majd magával is végezni akart. Mind a kettőjüknek súlyos égési sérülései lettek. A helyiek szerint, a hatvan év körüli nyugdíjas pár rendezett körülmények között élt, több gyermekük is volt, ám úgy tudják, hogy megromlott a nő és a férfi kapcsolata. Mivel nem volt lehetőségük arra, hogy külön költözzenek, ezért a feszültség minden nappal, egyre tovább nőtt. Végül a férfi úgy döntött, hogy egy vita után a feleségére gyújtja a házukat, majd amikor ő már nem él, akkor magával is végezni akart. Úgy tudni az egyik szomszédnak sikerült megfékeznie a tüzet.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság, emberölés kísérletének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.
Szörnyű tragédia híre sokkolta a napokban, a Bács-Kiskun vármegyei Kunfehértón élőket. Kiderült, hogy egy helybéli, 78 éves nyugdíjas férfi a házukban megölte a feleségét, majd magával is végzett. A baon.hu információi szerint az idős házaspárról azt lehet tudni, hogy zárkózottan éltek és mindketten betegeskedtek. Úgy tudják, hogy két gyermeket neveltek fel, az egyikük a közeli településen él, míg a másik külföldön, a családjával. A falubeliek elmondása szerint a tragédia előtt egy héttel az idős férfi arra panaszkodott, hogy a felesége kórházban van. A Bors információi szerint azonban, mostanában nem volt felhőtlen a házaspár kapcsolata, többször is vitatkoztak egymással, az asszony pedig már évek óta beteg volt. Egyelőre úgy tűnik, ez állhatott a kettős tragédia hátterében.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság, emberölés miatt indított büntetőeljárást.
Ahogyan arról a Bors beszámolt, megdöbbentő tragédia történt a XI. kerületi Lecke utcában, még 2023. augusztus 25-én. A 70 év körüli Erika, a vele nagyjából egyidős párjával, Istvánnal élt a társasházban. A szomszédok beszámolója szerint a nyugdíjasok már hetekkel a tragédia előtt tervezték a halálukat, még be is jelentették, hogy ők „tisztességgel szeretnének elmenni”. Elmondták a szomszédnak, hogy elterveztek mindent, öngyilkosok lesznek. Úgy tudjuk, hogy Erika felvágta az ereit, de nem sikerült meghalnia, ezért a férje mellkason szúrta őt egy késsel. Míg saját magát több helyen összevagdosta. Az asszony a lakásban halt meg, míg férje túlélte a kiterjesztett öngyilkosságot.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
