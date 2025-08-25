"25 éves vagyok, a barátom 76... boldogok és szerelmesek vagyunk"

Egy 25 éves nő, aki egy 76 éves férfival jár, visszavágott azoknak a gyűlölködőknek, akik „aggasztónak” nevezik az 51 év korkülönbséget közöttük.

Fotó: TikTok

A San Diegóból származó Diana Montano nem a szerelmet kereste, amikor egy közös baráton keresztül megismerte mostani barátját, Edgart. De amint meglátta, szikrák pattogtak közöttük. Hivatalosan 2024 júliusában jöttek össze, és azóta őrülten szerelmesek egymásba.

De hatalmas ellenállásba ütköztek a románcuk miatt, mind az interneten, mind Diana saját családtagjai részéről. Diana bevallotta, hogy a kapcsolatuk legnehezebb része az volt, amikor bemutatta a férfit a társaságának.

„A legnehezebb volt kitalálni, hogyan vonjam be őt a társasági életembe a barátaimmal” – mondta. „A barátaim partnereivel ellentétben, akik könnyen beilleszkednek a baráti körünkbe, őt nehezebb bevonni, mivel nem tudom, hogy mit érezne, ha egy fiatal felnőttekből álló csoport tagja lenne. Voltak családtagjaim, akik nem értettek egyet a választásommal, és azt gondolták, hogy tönkreteszem az életemet. De ez nem zavar túlságosan. Megértem, hogy első pillantásra milyennek tűnhet a kapcsolatom, de tudom, hogy boldog vagyok.”

Diana elmondta, hogy egy másik problémával is szembesült, hogy partnere nehezen kommunikál a fiatalabb rokonaival a családi összejöveteleken a generációk közötti „nyelvi akadályok” miatt.

„Családi összejöveteleken hozzászoktam, hogy az unokatestvéreimmel ülök, akik mind körülbelül velem egykorúak, és időnként átmentem beszélgetni a nagynénéimmel és a család idősebb barátaival” – magyarázta. „De most úgy érzem, többet kellene ülnöm a nagynénéimmel és általában a családom idősebb tagjaival, hogy a korosztályához közelebb állókkal is tudjon szocializálódni.”

Diana sajnos bevallotta, hogy néhány szörnyű kommentet is kapott online, miután elkezdett fotókat posztolni Edgarral. Ezt osztotta meg: „A legrosszabb megjegyzés az volt, amelyik így szólt: »Remélem, te előbb halsz meg, mint ő«, és »Van egy különleges hely a pokolban azoknak, akik bántalmazzák az időseket«.”