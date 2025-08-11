AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Felrobbant egy gázpalack: brutálisan terjed a tűz, lakóépületek is veszélyben vannak

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 10:05
Három helyről riasztották az esethez a tűzoltókat.
A szerző cikkei

Ismét ki kellett vonulniuk a lánglovagoknak, miután tűz ütött ki egy nagyjából harminc négyzetméteres melléképületben Kecelen, a Bartók Béla utcában.

A tetőszerkezet teljes terjedelmében ég, az épületben egy gázpalack felrobbant. Az esethez a keceli önkormányzati, valamint a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok több vízsugárral oltják a lángokat, amelyek veszélyt jelentenek a szomszédos lakóépületre is - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

