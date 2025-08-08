Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

László névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendkívüli készültség a reptéren: kigyulladt egy gép, lezárták a környéket

reptér
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 13:50
balesettűz
A kifutópályán kapott lángra egy repülőgép.
Bors
A szerző cikkei

A Norwich repteret lezárták Angliában, miután egy repülőgép kigyulladt a kifutópályán. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt vegyék fel a kapcsolatot légitársaságokkal bővebb tájékoztatásért.

A lezárás ma reggel lépett életbe, miután nyaralni induló utasok arról számoltak be, hogy rengeteg mentő és tűzoltó érkezett a helyszínre egy feltételezett „baleset” miatt.  A Norwich repülőtér szóvivője közölte:

Megerősíthetjük, hogy ma reggel 8:30-kor egy kisrepülőt érintő incidens történt. 

A kifutópálya jelenleg zárva van, de várhatóan hamarosan feloldják a korlátozást. A helyi hatóságok egyelőre nem árultak el további részleteket az esetről. A Norfolk megyei rendőrség szóvivője elmondta, hogy 8:41-kor kaptak bejelentést, a helyszínre siettek, de rövid időn belül visszarendelték őket, írja a Mirror.
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu