Rendkívüli készültség a reptéren: kigyulladt egy gép, lezárták a környéket

A Norwich repteret lezárták Angliában, miután egy repülőgép kigyulladt a kifutópályán. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt vegyék fel a kapcsolatot légitársaságokkal bővebb tájékoztatásért.
A lezárás ma reggel lépett életbe, miután nyaralni induló utasok arról számoltak be, hogy rengeteg mentő és tűzoltó érkezett a helyszínre egy feltételezett „baleset” miatt. A Norwich repülőtér szóvivője közölte:
Megerősíthetjük, hogy ma reggel 8:30-kor egy kisrepülőt érintő incidens történt.
A kifutópálya jelenleg zárva van, de várhatóan hamarosan feloldják a korlátozást. A helyi hatóságok egyelőre nem árultak el további részleteket az esetről. A Norfolk megyei rendőrség szóvivője elmondta, hogy 8:41-kor kaptak bejelentést, a helyszínre siettek, de rövid időn belül visszarendelték őket, írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.