Rendkívüli készültség a reptéren: kigyulladt egy gép, lezárták a környéket

A Norwich repteret lezárták Angliában, miután egy repülőgép kigyulladt a kifutópályán. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt vegyék fel a kapcsolatot légitársaságokkal bővebb tájékoztatásért.

Norwich Airport closed after incident on runway https://t.co/3ODkCiUpWC pic.twitter.com/9IwMXJrjFf — Norwich Evening News (@EveningNews) August 8, 2025

A lezárás ma reggel lépett életbe, miután nyaralni induló utasok arról számoltak be, hogy rengeteg mentő és tűzoltó érkezett a helyszínre egy feltételezett „baleset” miatt. A Norwich repülőtér szóvivője közölte:

Megerősíthetjük, hogy ma reggel 8:30-kor egy kisrepülőt érintő incidens történt.

A kifutópálya jelenleg zárva van, de várhatóan hamarosan feloldják a korlátozást. A helyi hatóságok egyelőre nem árultak el további részleteket az esetről. A Norfolk megyei rendőrség szóvivője elmondta, hogy 8:41-kor kaptak bejelentést, a helyszínre siettek, de rövid időn belül visszarendelték őket, írja a Mirror.

