Szörnyű tűzvész pusztított: szinte teljesen megsemmisült a legendás 800 éves szálloda

Rohantak a tűzoltók, miután vasárnap délután sűrű füstfelhők gomolyogtak a Droitwich Spa-ban található Raven Hotelből, miközben a tűz végigsöpört az épületen.

Szörnyű tűzvész pusztíott a 800 éves szállodában Fotó: Unsplash

Úgy tudni, a lángok a szálloda történelmi kocsmájában csaptak fel, ahol állítólag, az angol polgárháború idején I. Károly király is járt. A sok régi fát tartalmazó, elhagyatott épület gyorsan lángokba borult, miközben a tűzoltók megpróbálták megmenteni a II. kategóriás műemlék épületet.

Az emberek kénytelenek voltak hátrálni a hoteltől, miközben nézték, ahogy a lángok elhatalmasodtak, és a tető beomlott. A több mint tíz éve bezárt szálloda átalakítás alatt állt, a fejlesztők új lakóépületeket, sósfürdőt és ginbárt akartak építeni a helyére.

Ebben a városban mindenki ismeri a Raven Hotelt, és bár tudomásom szerint már egy ideje nem használják, mégis rettenetes volt látni sokk, hogy egy ilyen ikonikus épület lángokban áll

- nyilatkozta egy nő.

Vasárnap a Hereford és Worcester Tűzoltó- és Mentőszolgálat megerősítette, hogy hat tűzoltóautó és speciális járművek érkeztek a helyszínre.

– Azt tanácsoljuk az embereknek, hogy a tűz ideje alatt ne tartózkodjanak a környéken, és ha a közelben laknak, zárják be az ablakokat és ajtókat - mondta a tűzoltóság szóvivője.

Egyelőre sérültekről nem érkezett jelentés. A tűz okát még nem állapították meg.

A pub a St Andrew’s telkén állt, amíg 1290-ben tűzvészben megsérült, majd a 16. században újjáépítették. A szálloda 2010-ben szüntette be működését, és azóta jelentősen leromlott állapota, a vandálok ellopták a tetőcserepeket, így a belső tér ki lett téve az időjárás viszontagságainak, ami szerkezeti károkat okozott.

I. Károly király állítólag 1645 májusában három napig szállt meg ebben hotelben, amikor az angol polgárháborúban Leicester ostromára indult. Tavaly a Wychavon Kerületi Tanács jogi lépésekkel fenyegette a Droitwich Spa-ban található Raven Hotel tulajdonosát, kényszerítve őket a felújítási munkálatok megkezdésére - emlékeztet cikkében a Metro.