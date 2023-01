Magyar szoftverrel szerelik fel a világ önvezető autóit

Létezik hazánkban, a főváros második kerületében egy cég, amelynek nevét mostmár az egész világ ismeri. Az aiMotive első olvasatra nem biztos, hogy ismerősen hangzik, de hamarosan a legtöbb autógyártó az ő szoftvereiket fogja használni, ha önvezető autókról lesz szó. A Borsnak Boda Bence, az aiMotive marketing- és kommunikációs menedzsere árulta el a kulisszatitkokat.

Kishonti László (balra) a cég alapítója, Boda Bence (jobbra) marketing- és kommunikációs menedzser Fotó: aiMotive

Mobiloktól az autókig

A cég alapítója, Kishonti László korábbi vállalkozásában mobiltelefonokban használt chipeket tesztelt, majd egy nemzetközi projekt alatt jutott eszébe, hogy a telefonoknál tapasztalt folyamat, miszerint a szoftver szerepe egyre fontosabb lett, az autóknál is le fog előbb-utóbb játszódni.

– Akik akkor vele dolgoztak, azoknál megvolt a kellő szakértelem, ezért fordultunk a sofőrt segítő és önvezető szoftverek fejlesztése felé, amiből később az aiMotive kialakult - kezdte a Borsnak Boda Bence. A vállalkozás célkitűzése az volt, hogy az autókba épített biztonsági funkciók minél több ember életét könnyítsék-, vagy adott esetben mentsék meg. Főhadiszállásuk Budapesten van, itt folyik a fejlesztői és tesztelési munka oroszlánrésze, több mint 200 munkatárs segítségével. Az aiMotive azonban a világ minden pontján ott van: Amerikában ugyancsak dolgoznak tesztmérnökök, így az ottani utakat is járja a cég tesztautója, míg Németországban és Japánban kereskedelmi tevékenységet folytatnak.

A magyar cég rendszeresen teszteli saját fejlesztésű szoftvereit a hazai utakon Fotó: aiMotive

Világverő szimulátort is fejlesztettek

A vállalkozás egyik kiemelkedő terméke a szimulátor, amely szinte végtelen forgalmi szituációt képes kezelni számos útviszonnyal és időjárási helyzettel együtt.

– A szimulátort kifejezetten a sofőrt segítő és önvezető funkciók tesztelésére fejlesztette ki a csapatunk. Nem csak azért különleges, mert minden része fizikailag korrekt, tehát az időjárás, a fények, a járművek pont úgy viselkednek a szimulált világban, ahogy a való életben, de azért is, mert

ez a világ első autóipari biztonsági tanúsítvánnyal hitelesített szimulátora.

Ez biztosítja, hogy az egyes alkatrészek azt csinálják, amire tervezték őket, és akkor, amikor azt kell - emelte ki a marketingmenedzser. Az aiSim szimulátor használatával olyan forgalmi helyzeteket is tudnak virtuálisan tesztelni, amiket a valós utakon nagyon nehezen, vagy csak veszélyek mellett tudnának megtenni. A program azért is csúcsteljesítményű, mert egy félperces valós úton készült felvételből végtelen mennyiségű módosítást képes előállítani - meg lehet változtatni a forgalmi helyzet szereplőit, az időjárási körülményeket, a napszakot, az útviszonyokat és minden mást is -, ami a fejlesztési időt és költséget is jelentősen csökkenti. Boda Bence szerint nem véletlen, hogy ez most az egyik olyan téma, amire a nagy autógyártók azonnal ugranak.

A szimulátorral végtelen számú forgalmi szituációt elő lehet idézni, hogy idővel az önvezető autó a lehető legtöbb dologra felkészüljön Fotó: aiMotive

Felfoghatatlan mennyiségű adatra van szükség

Manapság az adat az egyik legértékesebb információforrás, különösen az informatikában. Ezt természetesen a már említett szimulátorból is ki lehet nyerni, de a valós szituációkat csak a fizikai világból lehet kinyerni és összegyűjteni.

– Az adatok megszerzése a legnagyobb kihívás ehhez, hiszen az önvezetés arról szól, hogy gyakorlatilag meg kell tanítanunk irányítani az autót. Ehhez pedig több százezer órányi autózást kell rögzíteni azért, hogy a megfelelő, úgynevezett tanítóadat rendelkezésre álljon - részletezte a szakember. Ehhez létre is hozták a saját programukat, amely az aiData névre hallgat. Ez a szoftver különböző automatizált eszközök segítségével rögzíti, generálja, összefoglalja, majd felhasználja és kiértékeli az információkat. Természetesen a vezetéshez egy másik szoftverre volt szükség, amit évről évre fejleszt a csapat.

A szenzorok azonnal felismerik, ha például gyalogosok mennek át a zebrán, ilyenkor a modern önvezető autók maguktól lassítanak vagy állnak meg Fotó: aiMotive

Önállóan parkoltatják az autókat

Az automatizált vezetési szoftvereknek különböző szintjei vannak, amiket nemzetközi sztenderdek írnak elő. A legtöbb autóban L0 szintű program van, ami azt jelenti, hogy a sofőr teljes mértékben felelős a kocsi mozgásáért. A legmagasabb szint L5-ös, ahol az autót kezelő szoftver sofőr nélkül is elvezeti a járművet bárhová. Az aiMotive programjának különböző moduljai vannak, amelyek más-más szintet képviselnek.

– Az aiDrive szoftverünket több szintre fejlesztettük. Ez az L2-es szinten elsősorban vezetőt támogató rendszereket (baleset megelőző funkciók, sávtartás, vészfékezés stb.) jelent. Egy szinttel feljebb már képes az autó automatikusan haladni, manőverezni, gázt adni és fékezni, miközben a sofőr akár filmet is nézhet, azzal a kitétellel, hogy képesnek kell lennie adott időn belül visszavenni az irányítást - magyarázta a kommunikációs menedzser. Az aiDrive parkolási megoldása majdnem a legmagasabb, L4-es szintű, ami azt jelenti, hogy lényegében

a parkoló bejáratánál kiszállhat a sofőr, az autó pedig önállóan megoldja a helykeresést és a beparkolást, majd aztán a kiállást is.

Összességében kérdés, hogy ezektől a modern megoldásoktól vajon változik-e a vezetési élmény?

– Véleményem szerint nem, hiszen ezek a rendszerek inkább az „unalmas” forgalmi szituációk terhét veszik le a vezetők válláról, úgymint az autópályás hosszú utak, vagy a dugóban araszolás - hangsúlyozta Boda Bence.

Mindent figyelnek az önvezető tesztautókban lévő szenzorok Fotó: aiMotive

Pár év és magyar szoftver hajtja az önvezető autókat

Az aiMotive-ot tavaly év végén felvásárolta a világ egyik legnagyobb autóipari cége, a Stellantis. Ez a fővárosi vállalkozásnak példátlan lehetőség a fejlesztésre és a világpiaci ismertség szempontjából is.

– Számunkra a lehető legjobb forgatókönyv valósult meg, hiszen amellett, hogy stabilitást, elképesztő erőforrásokat és egy világelső autóipari cég tapasztalati tudását kaptuk, teljesen önálló leányvállalat maradunk, olyannyira, hogy a termékeink továbbra is értékesíthetőek maradtak a piacon, tehát akár a Stellantis versenytársai is megvásárolhatják őket - magyarázta a menedzser. De vajon mikor terjedhetnek el a magyar szoftverrel rendelkező önvezető autók?

– Mivel a fejlesztési ciklusok általában több évig tartanak az autóiparban, így

azt tudom mondani, hogy néhány év múlva várhatóak az első olyan modellek, amikben már az általunk fejlesztett szoftver működik majd

- zárta az interjút Boda Bence.